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FRANCE

ASSE : coup dur pour Cardona avant le FC Nantes ?

Par William Tertrin - 18 Oct 2026, 18:20

Auteur du but de la victoire face au Red Star, Irvin Cardona a quitté ses partenaires dès la 52e minute, victime de fatigue. À une semaine de la réception de Nantes, les déclarations de Ian Cathro attirent l’attention.

L’ASSE a signé une précieuse victoire sur la pelouse du Red Star (0-1), samedi. Mais si les Verts ont réalisé une excellente opération en championnat, la sortie précoce d’Irvin Cardona soulève quelques interrogations avant le prochain rendez-vous face au FC Nantes.

Cardona remplacé dès la reprise face au Red Star

Irvin Cardona avait pourtant parfaitement lancé les Stéphanois. À la 13e minute, l’attaquant a profité d’une superbe ouverture de Jakob Breum pour tromper Poussin d’un ballon piqué plein de finesse. Une réalisation décisive qui a permis à l’ASSE de repartir de Saint-Ouen avec trois points importants.

Pourtant, dès la 52e minute, Ian Cathro a décidé de faire sortir son buteur pour lancer Zuriko Davitashvili. Un changement relativement précoce qui n’était pas lié, selon l’entraîneur stéphanois, à une blessure annoncée, mais à la fatigue ressentie par son joueur.

Ian Cathro évoque la fatigue de Cardona

Après la rencontre, le technicien écossais a expliqué les raisons de ce remplacement : « C’est qu’il commençait à ressentir un peu de fatigue. On aurait peut-être dû le faire à la mi-temps. »

L’entraîneur des Verts a également souligné que plusieurs joueurs avaient souffert physiquement, notamment après les rassemblements internationaux et la trêve. Naïr a lui aussi terminé la rencontre avec des signes de fatigue.

Pour autant, Ian Cathro n’a pas seulement voulu préserver son attaquant. Il a également salué l’entrée de Zuriko Davitashvili, auteur d’une prestation convaincante dans l’engagement et les efforts défensifs.

Quelle conséquence avant Nantes ?

La question est désormais de savoir si Irvin Cardona sera pleinement disponible pour la réception du FC Nantes, programmée samedi prochain à Geoffroy-Guichard.

Les prochains jours permettront donc d’en savoir davantage sur son état physique. Pour l’ASSE, qui reste sur deux victoires consécutives, l’objectif sera de récupérer ses forces vives avant un rendez-vous très attendu dans le Chaudron.

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