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FRANCE

Red Star – ASSE (0-1) : les notes des Verts

Par Laurent Hess - 17 Oct 2026, 23:30

L’ASSE s’est imposée sur la pelouse du Red Star samedi soir grâce à un but d’Irvin Cardona. Un succès maîtrisé qui offre aux Verts un joli matelas en tête de la Ligue 2. Voici nos notes…

NDIAYE (6,5)

Pour sa première titularisation, le jeune sénégalais a fait belle impression. Il a soulagé sa défense par ses interventions, notamment dans les airs, et par son calme. Avec un clean sheet et une victoire à la clé.

PEDRO (6)

Impeccable défensivement, que ce soit à droite ou dans l’axe après la sortie de Le Cardinal. Il aurait pu doubler la mise s’il ne s’était pas emmêlé les pinceaux après une belle chevauchée (76e).

LE CARDINAL (non noté), puis FERREIRA (5,5)

Touché d’entrée de jeu suite à un vilain tacle, Le Cardinal a serré les dents avant d’être contraint de céder sa place. Remplacé par FERREIRA, qui a fait preuve d’allant et d’agressivité dans son couloir droit. Auteur d’un joli retour défensif (63e).

NAIR (5,5)

Une absence qui aurait pu coûter cher (20e). Mais il s’est vite ressaisi.

OLD (5), puis JABER

Le danger est souvent venu du couloir gauche où Old a été à la peine, même s’il a eu le mérite de s’accrocher. Remplacé par JABER, auteur d’une bonne entrée et d’un tir sur le poteau, en déséquilibre (90e).

CSONGVAI (5,5)

Dangereux sur corner (30e), le Hongrois s’est bien battu. Dans l’ombre.

BERNAUER (6)

Encore un bon match pour le couteau suisse des Verts, omniprésent au coeur du combat. Un match de guerrier.

BREUM (6)

Et une passe décisive de plus pour le Danois. S’il n’a pas très bien négocier deux ou trois situations en fin de première mi-temps, il n’a pas hésité à donner de sa personne quand il a fallu défendre. Du talent, mais aussi de l’abattage.

BOAKYE (5,5)

Peu en vue offensivement mais actif défensivement.

CARDONA (6), puis DAVITASHVILI

Cardona a ouvert le score d’un joli piqué. Peu en vue le reste du temps. Remplacé avant l’heure de jeu par DAVITASHVILI, qui n’a eu qu’un éclair (85e). Une entrée discrète du Géorgien.

BALLO (5), puis DUFFUS

Auteur d’une frappe du droit à côté (23e), Ballo n’a pas vraiment brillé lors de ce choc au sommet, même s’il a donné le tempo au niveau du pressing, contrariant les relances du Red Star. Remplacé par DUFFUS, combatif et auteur d’un centre parfait pour Pedro (76e).

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