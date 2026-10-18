La victoire de l’ASSE à Bauer contre le Red Star (1-0) regorge de bonnes nouvelles pour les Verts, solides leaders de Ligue 2 avant de recevoir un FC Nantes malade (samedi, 20h).

L’ASSE avait un rendez-vous important hier à Bauer. Face au Red Star, son principal concurrent dans la course à la montée, l’équipe d’Ian Cathro a répondu présent en décrochant une victoire précieuse grâce à Irvin Cardona, buteur dès la 13e minute.

Une victoire capitale de l’ASSE dans la course à la montée

Les Verts ont ensuite résisté aux offensives adverses pour conserver leur avantage jusqu’au coup de sifflet final. Ce succès vaut bien plus que trois points. En dominant le Red Star chez lui, l’ASSE a pris ses distances avec un concurrent direct et possède désormais cinq longueurs d’avance sur les Audoniens et Reims. Le classement reste évidemment provisoire à ce stade de la saison, mais les Verts ont envoyé un signal fort.

Après neuf journées, ils apparaissent comme l’une des équipes les plus régulières du championnat. Peuple Vert a d’ailleurs résumé la portée de cette victoire avec enthousiasme : « Victoire CAPITALE. Pas le plus excitant à regarder mais tout aussi important de bien savoir défendre. Un vrai collectif qui ne cède rien. Maitrise. 5 points d’avance après 9 journées, rien n’est fait mais aujourd’hui personne n’est plus complet. »

Une défense qui rassure autour de Ndiaye

L’autre bonne nouvelle vient de la solidité collective affichée à Bauer. Même lorsque le Red Star a accéléré après la pause, les Verts ont su rester organisés et protéger leur avantage. L’ASSE n’a pas toujours maîtrisé le ballon, mais elle a montré qu’elle savait aussi gagner dans un match fermé, sans forcément briller offensivement. Cette capacité à souffrir ensemble pourrait compter dans la durée, notamment lors des déplacements difficiles. Le staff peut également retenir la discipline et la solidarité d’un groupe qui n’a pas craqué sous la pression adverse. En plus d’un Mamour Ndiaye, qui a bien fait ce qu’il avait à faire en rassurant sa défense sur les ballons aériens.

En attaque, Cardona a rapidement mis les Verts sur la bonne voie en ouvrant le score dès la 13e minute. Son sang-froid devant le gardien a permis à Saint-Étienne de prendre les commandes d’une rencontre particulièrement importante. Après cette ouverture du score, l’ASSE a su défendre son avantage plutôt que de se découvrir inutilement. Les Stéphanois ont même eu quelques possibilités de faire le break, notamment par Kévin Pedro, tandis que Mahmoud Jaber a trouvé le poteau en fin de match. Le score aurait donc pu être plus large, mais l’essentiel était ailleurs : repartir de Bauer avec les trois points.

Un FC Nantes arrive à Geoffroy-Guichard

La prochaine échéance s’annonce particulièrement intéressante. Le FC Nantes se déplacera à Geoffroy-Guichard samedi prochain, dans le cadre de la dixième journée de Ligue 2. Les Canaris traversent une période délicate et restent sous pression après un début de saison irrégulier.

Leur situation contraste avec celle d’une ASSE qui semble avoir trouvé une véritable stabilité collective. Attention toutefois : un match contre les Canaris ne sera jamais gagné d’avance. Les Verts devront reproduire leur sérieux défensif et afficher davantage de maîtrise avec le ballon pour éviter toute mauvaise surprise. Le potentiel est là.