Lucas Stassin s’est montré décisif malgré la lourde défaite du Séville FC contre le Real Madrid au Bernabeu (1-4).

L’ASSE peut suivre les performances de Lucas Stassin avec un certain intérêt. Éloigné des terrains pendant plusieurs semaines en raison d’une blessure musculaire, l’avant-centre a retrouvé la compétition dimanche soir au Santiago-Bernabéu.

Stassin passeur décisif face au Real Madrid

Stassin n’avait plus joué depuis sa blessure contractée lors de la rencontre contre le Deportivo La Corogne, à la mi-septembre. Après plusieurs semaines de soins et de travail individuel, l’attaquant a retrouvé le groupe sévillan avant le déplacement à Madrid. L’ancien Stéphanois a débuté la rencontre sur le banc, avant d’entrer en jeu à la 56e minute à la place de Robbie Ure. Un retour progressif pour un joueur qui doit retrouver du rythme après cette interruption.

Entré alors que Séville était mené 2-0, Stassin n’a pas tardé à participer à la réaction de son équipe. À la 80e minute, l’attaquant belge a servi Manu Bueno, qui a réduit l’écart à 3-1. Une action qui permet au joueur prêté par l’ASSE de signer une passe décisive dès son retour à la compétition.

Le Real Madrid a finalement repris trois buts d’avance grâce à Yan Diomande, pour s’imposer 4-1. Kylian Mbappé avait inscrit un doublé, tandis qu’Arda Güler avait ouvert le score. Le résultat est donc lourd pour Séville, mais la prestation de Stassin offre un motif d’encouragement.

Une bonne nouvelle pour l’ASSE ?

À l’ASSE, le dossier reste particulièrement intéressant. Le club a accepté de prêter son attaquant au FC Séville avec une option d’achat estimée à 25 millions d’euros. Si l’avant-centre parvient à s’imposer en Liga, cette opération pourrait représenter une rentrée financière importante pour les Verts.

Il est toutefois trop tôt pour tirer des conclusions sur l’avenir du joueur. Une passe décisive face au Real Madrid constitue un signal positif, mais Stassin doit désormais enchaîner les apparitions et retrouver progressivement son meilleur niveau. Son retour est néanmoins bienvenu après plusieurs semaines d’absence. Le plus important sera désormais de retrouver du temps de jeu et de la continuité. À Séville, l’attaquant belge devra convaincre son entraîneur qu’il peut devenir une solution régulière dans le secteur offensif.

Son entrée contre le Real Madrid lui permet au moins de reprendre ses marques et de montrer qu’il peut encore peser dans les derniers mètres. Pour l’ASSE, cette passe décisive est donc une nouvelle encourageante, même si elle ne garantit en rien que l’option d’achat sera levée. Stassin a réussi son retour sur le plan individuel. Reste maintenant à transformer ce premier signal positif en une véritable dynamique.