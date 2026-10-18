La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Dans le viseur du PSG depuis des lustres, William Saliba (25 ans) pourrait quitter Arsenal contre un chèque juteux au mercato.

Le PSG prépare-t-il un coup XXL pour sa défense ? Alors que Luis Enrique souhaite disposer d’un effectif capable de rivaliser durablement avec les meilleures équipes européennes, le nom de William Saliba revient avec insistance.

Saliba, la priorité défensive du PSG ?

Le défenseur international français, aujourd’hui incontournable à Arsenal, représenterait une cible de premier plan pour le club de la capitale. Selon El Nacional, Paris serait même prêt à proposer 90 millions d’euros pour tenter de convaincre les dirigeants londoniens. Une somme considérable, même si aucun accord ni aucune offre officielle n’ont été confirmés à ce stade.

À 25 ans, William Saliba s’est imposé comme l’un des défenseurs français les plus recherchés du football européen. Puissant dans les duels, rapide et à l’aise dans la relance, il possède le profil recherché pour renforcer une défense parisienne ambitieuse.

Luis Enrique souhaiterait ainsi pouvoir s’appuyer sur un joueur capable de sécuriser l’axe tout en participant à la construction depuis l’arrière. Selon les rumeurs relayées ces derniers jours, l’entraîneur espagnol aurait personnellement poussé pour étudier cette piste. Le dossier s’inscrirait également dans la réflexion du PSG sur l’avenir de sa charnière centrale. Mais entre l’intérêt supposé du club parisien et une véritable négociation, il reste encore plusieurs étapes.

Arsenal n’a aucune intention de le brader

Le principal obstacle se trouve évidemment du côté londonien. Saliba demeure un élément majeur du projet de Mikel Arteta. Arsenal n’aurait aucune envie de se séparer de son défenseur, d’autant que son contrat court jusqu’en juin 2030. Les Gunners disposent donc d’une position particulièrement confortable dans d’éventuelles négociations. Une proposition de 90 millions d’euros pourrait-elle faire réfléchir le club anglais ? Rien ne permet de l’affirmer.

Certains médias évoquent une somme susceptible de tester la détermination d’Arsenal, mais aucune réaction officielle du club londonien ni aucun échange concret entre les deux formations n’ont été rapportés dans les informations consultées. Le PSG devra donc probablement se montrer très convaincant s’il souhaite transformer cette rumeur en véritable offensive.

Pour les supporters de l’ASSE, le nom de Saliba conserve une résonance particulière. Le défenseur a été formé chez les Verts, où il a découvert le football professionnel avant de rejoindre Arsenal en 2019. Il a ensuite poursuivi sa progression à travers plusieurs prêts en France avant de s’installer durablement chez les Gunners. Un éventuel transfert au PSG représenterait donc un nouveau chapitre majeur dans la carrière de l’ancien Stéphanois. L’hypothèse d’une offre de 90 millions d’euros illustre en tout cas l’ambition prêtée au PSG.