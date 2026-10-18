Étincelant contre Galatasaray puis face au Betis Séville, Lamine Yamal (FC Barcelone, 19 ans) arrive lancé vers le choc de Ligue des champions contre le PSG (mardi, 21h).

Lamine Yamal est en feu. Et le FC Barcelone peut difficilement rêver d’un meilleur moment pour retrouver le PSG. Quatre jours après sa superbe passe décisive contre Galatasaray (4-1), l’ailier catalan a encore illuminé la victoire du Barça sur la pelouse du Betis Séville (5-2), samedi. Une prestation de très haut niveau qui confirme son importance dans le jeu de Hansi Flick.

Yamal enchaîne les gestes de génie

Il n’a fallu que dix minutes à Yamal pour faire parler son talent. Après un petit raid individuel et un dribble à l’entrée de la surface, l’international espagnol a enroulé une frappe parfaite dans la lucarne. Un geste de grande classe qui a immédiatement donné le ton de sa soirée. Mais le numéro 10 ne s’est pas contenté de ce but. Tout au long de la rencontre, il a multiplié les prises d’initiative, les dribbles et les passes dangereuses. Son activité a constamment mis la défense andalouse sous pression, même lorsque le Betis est parvenu à revenir dans la partie. Le Barça a finalement remporté un succès spectaculaire (5-2), confortant sa première place en Liga avec neuf victoires en neuf journées.

La prestation du jeune Barcelonais ne s’est pas résumée à son ouverture du score. Yamal a notamment offert plusieurs ballons dangereux à ses partenaires et délivré une passe décisive pour Gabriel Jesus, qui a permis au Barça de reprendre deux buts d’avance après la pause. Sa capacité à éliminer dans les petits espaces et à créer des décalages reste l’une des principales armes offensives de Hansi Flick. Le prodige espagnol semble surtout retrouver une confiance impressionnante. Après avoir brillé avec la Roja durant la trêve internationale, il a poursuivi sur la même lancée avec son club. Et le calendrier lui réserve désormais un rendez-vous particulièrement attendu.

Une sortie qui n’a pas totalement plu à Flick

Ce mardi, le FC Barcelone se déplacera au Parc des Princes pour affronter le PSG en Ligue des champions (21h). Cette affiche promet notamment un duel très attendu entre Yamal et Nuno Mendes. Le latéral portugais avait posé de sérieux problèmes à l’Espagnol lors de précédentes confrontations, notamment en Ligue des champions. Sa vitesse et son agressivité défensive pourraient encore représenter un défi majeur pour le Barcelonais. Mais au vu de sa forme actuelle, Yamal arrivera avec de solides arguments. Le PSG devra notamment éviter de lui laisser trop d’espace dans les un contre un. Car lorsque l’ailier peut accélérer, fixer son adversaire et rentrer sur son pied gauche, il devient extrêmement difficile à contrôler.

La soirée a également connu un épisode plus tendu. Après une altercation avec Facundo Bernal, Yamal s’est retrouvé au cœur d’une séquence qui a conduit à l’expulsion du milieu du Betis. En supériorité numérique, le Barça a ensuite pu mieux contrôler la fin de rencontre. Hansi Flick a finalement remplacé sa jeune star à la 70e minute afin de lui permettre de souffler. Yamal semblait contrarié par cette décision, et l’entraîneur allemand a pris le temps d’échanger avec lui au moment de sa sortie. Rien d’alarmant pour autant : avec un calendrier aussi chargé, la gestion physique des cadres sera essentielle.