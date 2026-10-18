Touchés à la Meinau contre le RC Strasbourg (3-1), Nuno Mendes et Maghnes Akliouche en savent plus avant le choc entre le PSG et le FC Barcelone.

Le PSG a remporté un succès précieux hier sur la pelouse du RC Strasbourg (3-1) mais cette victoire a laissé quelques traces. Nuno Mendes et Maghnes Akliouche ont tous les deux été touchés durant la rencontre.

Mendes, des nouvelles rassurantes au PSG

À l’approche du rendez-vous européen contre le FC Barcelone, leur état de santé est donc suivi de près par le staff de Luis Enrique. Selon RMC Sport, les premiers retours concernant Nuno Mendes seraient plutôt encourageants. Le latéral gauche portugais aurait simplement ressenti une gêne à la cuisse. À ce stade, aucune inquiétude majeure ne serait remontée au sein du PSG.

Une nouvelle qui tombe au bon moment pour Luis Enrique, tant le défenseur de 24 ans occupe une place importante dans son système. Mendes avait toutefois dû quitter ses partenaires à la 87e minute à Strasbourg, avant de regagner directement les vestiaires. Le PSG avait alors déjà effectué tous ses changements et avait été contraint de terminer la rencontre à dix contre les Alsaciens.

Akliouche, une situation plus préoccupante au PSG

Le dossier Maghnes Akliouche apparaît en revanche plus incertain. L’international français du PSG a été victime d’un gros tacle en fin de rencontre. Il a terminé le match en boitant, laissant craindre une blessure qui pourrait compromettre sa présence lors du prochain rendez-vous européen. Selon l’insider Djameel, le joueur doit passer des examens afin de déterminer la nature exacte de son problème physique. Il est donc encore trop tôt pour connaître la durée d’une éventuelle indisponibilité.

Cette situation intervient à deux jours d’une affiche particulièrement attendue entre le PSG et le FC Barcelone en Ligue des Champions. Pour Luis Enrique, la disponibilité de ses joueurs sera essentielle afin de préparer ce choc dans les meilleures conditions. La perspective de perdre un élément offensif comme Akliouche serait forcément un coup dur, tandis que les nouvelles rassurantes concernant Mendes constituent un motif d’espoir. Le staff parisien devra néanmoins attendre les examens et les prochaines séances d’entraînement avant de prendre une décision définitive.