PSG : la sortie de Nuno Mendes provoque une grosse inquiétude

Nuno Mendes a quitté le terrain sur blessure avant de regagner directement les vestiaires. Une sortie qui a contraint le PSG à terminer la rencontre à dix et qui suscite forcément de l’inquiétude autour du latéral portugais.

Nuno Mendes file directement aux vestiaires

Nouvelle alerte physique pour Nuno Mendes. Le défenseur du PSG est sorti sur blessure et n’a pas pris place sur le banc après avoir quitté la pelouse. L’international portugais a directement rejoint les vestiaires, signe que son état nécessitait une première prise en charge.

Au moment où l’information a été relayée, aucune précision n’avait filtré sur la nature exacte de sa blessure. La zone touchée, la gravité du problème et une éventuelle durée d’indisponibilité restent donc à déterminer. Il faudra attendre un point médical du club parisien ou de nouvelles informations pour en savoir davantage.

Le PSG contraint de terminer à dix

Cette sortie a également eu une conséquence immédiate pour la formation parisienne. Dans l’impossibilité de remplacer Nuno Mendes, le PSG a terminé la rencontre en infériorité numérique. Une situation confirmée par le compte Actu Foot, qui indique que le Portugais est rentré directement aux vestiaires.

Nuno Mendes est sorti sur blessure et a directement rejoint les vestiaires. Le PSG termine la rencontre à dix. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2111502987986075919

En attendant d’en savoir plus, cette fin de match à dix constitue le seul impact établi de l’incident. Aucun diagnostic n’a encore été communiqué et il serait prématuré de tirer des conclusions sur les prochaines échéances du joueur.

Une attente autour du verdict médical

Le PSG va désormais surveiller de près l’évolution de son latéral gauche. Nuno Mendes occupe un rôle important dans le couloir parisien, mais les éléments disponibles ne permettent pas encore de savoir s’il s’agit d’une simple alerte ou d’un problème susceptible de l’éloigner des terrains.

Le Portugais a déjà connu plusieurs alertes physiques au cours de son passage dans la capitale. Un précédent verdict médical concernant Nuno Mendes avait notamment alimenté l’actualité du club. Ce nouvel épisode appelle toutefois une évaluation distincte, sans rapprochement hâtif avec ses anciennes blessures.

Paris ne peut encore se prononcer

En l’absence de communiqué médical, le PSG doit donc patienter avant de mesurer les conséquences sportives de cette sortie. Les examens éventuellement pratiqués permettront de préciser la nature du souci rencontré et de fixer la conduite à tenir.

Pour l’heure, seuls deux faits sont établis : Nuno Mendes n’a pas pu poursuivre la rencontre et Paris a achevé la partie à dix. La prochaine communication autour de l’international portugais sera désormais particulièrement attendue.