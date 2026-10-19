Daniel Riolo estime que le Franck Haise si brillant sur le banc du RC Lens n’est plus le même cette saison sur celui du Stade Rennais.

Le contraste est saisissant. Arrivé au Stade Rennais avec l’ambition de bâtir une équipe capable de retrouver les sommets, Franck Haise semblait avoir rapidement trouvé ses marques. Les Bretons avaient notamment enchaîné trois victoires en Ligue 1, dont une contre l’OM (1-0), et pris dix points lors des quatre premières journées.

Riolo ne reconnaît plus le Haise du RC Lens

Mais depuis, les doutes se sont accumulés. La lourde défaite contre Lyon (0-4), puis le scénario frustrant face au Paris FC (3-4), ont relancé les critiques sur le contenu proposé par le technicien. Le Stade Rennais a certes montré du caractère dans la capitale, mais ses trois égalisations n’ont pas suffi à éviter une nouvelle défaite.

Sur RMC Sport, Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots concernant la prestation rennaise : « Rennes ne méritait rien de mieux qu’une défaite aujourd’hui. Franck Haise ne maîtrise rien du tout dans cette équipe. Je pense que le Haise de Lens a disparu. Cet entraîneur s’est perdu. » Une charge particulièrement sévère, qui vise directement la capacité de l’entraîneur à imposer ses principes et à contrôler son équipe.

Au RC Lens, Haise avait marqué les esprits par la cohérence de son collectif, son intensité et sa capacité à faire progresser des joueurs. Son équipe s’était notamment distinguée par une identité de jeu clairement identifiable. À Rennes, le projet semble encore en construction. Les Rouge et Noir ont obtenu des résultats encourageants en début de saison, mais leur manque de maîtrise et leurs difficultés défensives alimentent désormais les interrogations.

Le recrutement du Stade Rennais interpelle

Florent Gautreau a également livré une analyse critique du travail de Franck Haise : « Haise ne s’est pas assez impliqué dans le recrutement et il y a un vrai souci sur la constitution de l’effectif. On a l’impression que le fait d’être à Rennes est l’aboutissement de sa carrière et qu’il est plus totalement motivé. » Cette déclaration soulève deux questions distinctes : la construction de l’effectif et l’investissement de l’entraîneur dans le projet rennais. Les interrogations sur l’équilibre de l’effectif sont bien présentes. Le Stade Rennais a montré des limites défensives et peine encore à maîtriser certains scénarios de match. Les critiques portent donc autant sur les choix sportifs que sur la capacité du collectif à appliquer les principes de son entraîneur.

Le revers contre Lyon (0-4), le 19 septembre, avait constitué un premier coup d’arrêt majeur. Franck Haise avait alors assumé sa responsabilité après avoir effectué sept changements dans son onze de départ : « Quand on est entraîneur, en l’occurrence avec les sept changements que j’ai fait et que l’on prend 4-0, le premier fautif, c’est moi », avait-il reconnu. La victoire contre Auxerre (4-1) avait ensuite permis de retrouver un peu de sérénité. Mais la défaite contre le Paris FC montre que les problèmes ne sont pas encore réglés. Rennes a inscrit trois buts à Paris, preuve de ses ressources offensives, mais a également encaissé quatre réalisations.

Le spectacle relatif ne suffit donc plus à masquer les failles. La situation du Stade Rennais n’est pas encore celle d’une crise irréversible. Le début de saison breton a aussi comporté des résultats positifs et l’équipe a montré qu’elle pouvait réagir dans l’adversité. Mais les critiques répétées soulignent une attente forte : retrouver une identité de jeu plus nette et une équipe capable de maîtriser ses rencontres sur la durée. Pour Haise, l’enjeu sera désormais de démontrer que le projet rennais peut dépasser les simples réactions après les mauvais résultats.