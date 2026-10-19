L’OM mal en point sur le plan financier, Bruno Genesio pourrait avoir trouvé une idée de génie pour renflouer les caisses du club phocéen.

L’OM tient peut-être une belle surprise au sein de son effectif. Alors que le club traverse une période délicate et doit composer avec des contraintes financières importantes, Bruno Genesio a décidé de faire confiance à plusieurs jeunes issus de la formation.

Kamissoko, la révélation de Genesio

Parmi eux, Nouhoum Kamissoko commence à se faire une place. Le milieu de terrain de 21 ans a profité des absences dans l’entrejeu pour obtenir du temps de jeu. Et ses prestations contre Troyes puis Angers ont rapidement attiré l’attention.La première titularisation de Kamissoko en Ligue 1 contre Troyes avait déjà été remarquée. Lors de la victoire marseillaise (2-0), le jeune milieu avait apporté de l’équilibre, de la justesse technique et une vraie activité défensive. Bruno Genesio n’avait d’ailleurs pas caché sa satisfaction après la rencontre.

« Kamissoko a été intéressant dans l’équilibre défensif, mais aussi dans son positionnement et dans ses choix techniques. Il a fait preuve de beaucoup de justesse », avait expliqué l’entraîneur marseillais. Le technicien a ensuite renouvelé sa confiance au joueur lors du déplacement à Angers. Kamissoko a de nouveau répondu présent et participé au succès spectaculaire de l’OM (5-2). En l’espace de deux rencontres, le jeune milieu a donc marqué des points auprès de son entraîneur.

« Il vaut 20 millions dans six mois, 60 merci »

Cette émergence n’a pas échappé à Antoine Wargnier, journaliste de RMC Sport, qui s’est montré particulièrement enthousiaste sur le potentiel du joueur : « McCourt va pouvoir remercier Genesio pour Kamissoko. Il vaut 20 millions dans 6 mois pour un club anglais. » Une estimation qui a immédiatement fait réagir Romain Canuti, journaliste du Phocéen, avec une formule ironique : « 60 merci ». Le calcul est simple : si Kamissoko atteignait une valorisation de 20 millions d’euros et que l’OM parvenait un jour à le vendre à ce prix, trois opérations de ce type représenteraient 60 millions d’euros. Mais il s’agit avant tout d’une projection et d’un trait d’humour, pas d’une offre officielle ni d’une estimation confirmée par un club anglais.

Pour Marseille, la progression de Kamissoko représente néanmoins une perspective intéressante. Le club pourrait profiter de ses performances pour renforcer son effectif à moindre coût, tout en valorisant un joueur issu de son environnement de formation. Dans un contexte financier contraint, faire émerger des jeunes capables de s’imposer chez les professionnels constitue un levier important. Cela permet de réduire la dépendance au marché des transferts et, éventuellement, de générer des revenus lors d’une future vente. Mais l’OM aurait tout intérêt à ne pas brûler les étapes. Deux bonnes prestations ne suffisent pas à garantir une progression linéaire, encore moins un transfert à plusieurs dizaines de millions d’euros.

Genesio peut-il continuer à miser sur lui ?

Le plus important, pour Kamissoko, sera désormais de confirmer. La concurrence reste forte au milieu de terrain et les retours des joueurs absents pourraient modifier la hiérarchie. Mais le jeune Marseillais a déjà démontré qu’il pouvait répondre présent lorsque l’occasion se présentait. Genesio semble apprécier son équilibre défensif et sa capacité à jouer simplement sous pression. Des qualités précieuses pour une équipe qui cherche encore de la stabilité.

Si Kamissoko poursuit sur cette lancée, sa valeur pourrait naturellement augmenter. Pour l’heure, les 20 millions d’euros évoqués par Antoine Wargnier restent une projection ambitieuse. Mais le message est clair : en offrant sa chance au jeune milieu, Genesio pourrait avoir permis à l’OM de découvrir un joueur capable de compter sportivement et, à terme, financièrement. Le meilleur moyen de renflouer les caisses marseillaises sera toutefois de le faire grandir sans précipitation.