L’OM n’a pas échappé à la vague de pillages qui a secoué la France tout le week-end en marge des manifestations étudiantes.

L’actualité marseillaise ne se limite pas au football. Alors que l’OM doit gérer ses échéances sportives, le club a également été touché par les débordements survenus en marge des manifestations étudiantes.

La boutique de la Canebière contrainte de fermer

Sa boutique officielle de la Canebière a été prise pour cible. Des actes de pillage et des dégradations ont occasionné d’importants dégâts matériels, obligeant le club à fermer temporairement le magasin.Dans un communiqué officiel, l’OM a confirmé les faits et exprimé sa condamnation sans ambiguïté : « L’Olympique de Marseille condamne avec la plus grande fermeté les actes de violence et de pillage dont sa boutique officielle de la Canebière a été la cible et exprime sa solidarité à son partenaire Puma, qui exploite cette boutique. » Le club a également précisé que les dégâts avaient contraint les responsables à suspendre temporairement l’accueil du public.

Aucune date de réouverture n’a pour l’instant été annoncée. L’OM indique qu’il informera ses supporters dès que les conditions permettront d’envisager la reprise de l’activité. Au-delà des dommages matériels, le club a tenu à saluer la réaction des personnes mobilisées dès les premiers instants. Puma, partenaire de l’OM et exploitant de la boutique, est directement concerné par les conséquences de ces dégradations. Le club a exprimé sa solidarité envers l’équipementier et ses collaborateurs. Dans son communiqué, l’OM a également remercié les équipes du club et toutes les personnes intervenues pour faire face à la situation. Leur engagement, leur sang-froid et leur professionnalisme ont été salués par la direction marseillaise.

Un nouvel épisode difficile pour l’OM

Malgré la fermeture du magasin de la Canebière, les supporters ne sont pas privés de tous les points de vente officiels de l’OM. Le club a rappelé que ses autres boutiques à Marseille restaient accessibles. Les supporters pourront donc continuer à y retrouver les produits et équipements officiels de leur équipe. La priorité est désormais de permettre une remise en état des locaux et d’envisager une réouverture dans des conditions adaptées.

Avec ce communiqué, l’OM entend dénoncer des actes qui dépassent largement le cadre sportif. La fermeture temporaire de la boutique représente une conséquence concrète des violences survenues en marge des manifestations. Le club devra attendre que les conditions permettent une reprise normale de l’activité sur la Canebière. En attendant, l’OM a tenu à rappeler son soutien à Puma et aux salariés touchés par cette situation. La date de réouverture de la boutique officielle reste à communiquer.