Après avoir vu Bruno Genesio être rassuré sur les ambitions de l’OM à moyen terme, un dirigeant sème le trouble sur la vente.

L’OM poursuit sa réorganisation en coulisses. Après les arrivées de Bruno Genesio, de Grégory Lorenzi et de Stéphane Richard, le club phocéen a procédé à un nouveau changement dans sa gouvernance.

Riley, un homme de cessions à l’OM

Jeff Ingram, président du conseil de surveillance depuis novembre 2024, a quitté ses fonctions le 19 août dans le cadre de son départ à la retraite. Pour lui succéder, Frank McCourt a choisi Joe Riley, un dirigeant qui connaît parfaitement son environnement. Mais cette nomination suscite déjà des interrogations sur la suite du projet marseillais.Le nouveau président du conseil de surveillance n’est pas un inconnu dans l’entourage du propriétaire américain.

Joe Riley dirige également McCourt Global depuis juillet 2026. Il avait rejoint le groupe en 2019, après avoir travaillé notamment chez PwC et au sein d’une société d’investissement spécialisée dans la santé. Il occupait déjà un siège au conseil de surveillance de l’OM avant d’en prendre la présidence. Cette promotion renforce donc son rôle auprès de Frank McCourt, sans modifier officiellement les responsabilités de la direction opérationnelle du club, toujours présidée par Stéphane Richard. Mais c’est surtout le parcours de Riley qui a attiré l’attention de Guillaume Dacquet.

Le lien avec une éventuelle vente de l’OM ?

Le journaliste, spécialiste de l’actualité marseillaise, a relevé une particularité du profil de Joe Riley : il serait également impliqué dans les opérations de cession de certaines grandes structures liées à McCourt. Sur X, Guillaume Dacquet a ainsi écrit : « Joe Riley nouveau bras de droit de McCourt pour la suite… alors que de base c’est son homme de main lors des cessions de ses grosses structures. Après tout, ce ne serait qu’une coïncidence de plus. » Une remarque qui a rapidement relancé les discussions autour de l’avenir de l’OM. Pour autant, il s’agit d’une interprétation du journaliste, et non d’une annonce officielle concernant une vente. Aucun calendrier de cession n’a été communiqué et rien ne permet d’affirmer que la nomination de Riley a été décidée dans cette perspective.

La question de l’avenir de Frank McCourt revient régulièrement dans l’actualité marseillaise, notamment depuis les discussions autour de l’ouverture du capital à de nouveaux investisseurs. Le propriétaire américain s’est montré ouvert à l’arrivée de partenaires financiers susceptibles d’accompagner le développement du club. Une entrée au capital ne signifierait toutefois pas nécessairement une vente totale ni un départ de McCourt. C’est toute la différence entre les deux scénarios : accueillir un nouvel investisseur pour renforcer les moyens de l’OM ou céder le contrôle du club à un nouvel actionnaire. À ce stade, aucune vente totale n’a été officiellement annoncée.