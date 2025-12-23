À LA UNE DU 23 DéC 2025
RC Lens Mercato : le Racing officialise sa première recrue hivernale ! 

Par Bastien Aubert - 23 Déc 2025, 12:11
Amadou Haïdara lors d'un entraînement avec le RB Leipzig.


Désireux de se renforcer dès cet hiver, le RC Lens a annoncé ce mardi la signature d’Amadou Haïdara (RB Leipzig, 27 ans), premier renfort du club pour la deuxième partie de saison.

Le RC Lens lance son mercato hivernal : Amadou Haïdara (27 ans). Le milieu de terrain international malien s’est engagé jusqu’en 2029 avec les Sang et Or. Une recrue d’expérience, capable d’apporter de l’impact, du volume de jeu et de l’intensité dans l’entrejeu lensois, à un moment clé de la saison.

Pour officialiser cette arrivée, le RC Lens a soigné la mise en scène. Le club a dévoilé Amadou Haïdara à travers une présentation originale et remarquée sur X, directement inspirée des codes visuels de la série Stranger Things. Une communication moderne, décalée, et déjà largement saluée par les supporters.

Avec cette première signature, le RC Lens envoie un message clair. Le club  artésien ne compte pas rester spectateur durant ce mercato hivernal et entend renforcer son effectif pour répondre à ses ambitions sportives. Haïdara ouvre le bal, et d’autres mouvements pourraient rapidement suivre du côté de Bollaert.

