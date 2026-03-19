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OM, RC Lens, OGC Nice : les clichés de la nouvelle famille Clauss enflamment la toile 

Par Bastien Aubert - 19 Mar 2026, 00:00
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Jonathan Clauss (OGC Nice)
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En annonçant la naissance à venir de leur premier enfant, Jonathan Clauss (33 ans) et sa compagne Pauline ont mis le feu à la toile. 

C’est une annonce qui dépasse le cadre du football. Comme déjà dit dimanche, Jonathan Clauss et sa compagne Pauline ont révélé attendre leur premier enfant, déclenchant une vague d’émotions sur les réseaux sociaux.

Sur Instagram, le couple a partagé plusieurs clichés remplis de tendresse. Sur une plage, les deux amoureux apparaissent complices et rayonnants, accompagnés de leur petit chien. On peut ainsi voir le joueur de l’OGC Nice entourer le ventre arrondi de sa compagne avec un cœur, une image symbolique qui a rapidement conquis les internautes.

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« C’est le bonheur »

Les réactions n’ont pas tardé à affluer sous la publication. Entre messages d’amour et félicitations, les followers ont largement salué cette heureuse nouvelle : « Les amoureux d’amouuuur », écrit Liza Cesarini. « Félicitations », poursuit Camille Love. « C’est le bonheur », résume Olivier Pop.

Passé par le RC Lens puis l’OM, Jonathan Clauss s’offre ici un moment hors du temps, loin de la pression des terrains. Une parenthèse de bonheur qui contraste avec l’intensité du haut niveau et qui rappelle que derrière le joueur se cache aussi un homme prêt à ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Sur la toile, une chose est sûre : cette annonce a touché en plein cœur. Et pour Clauss, le plus beau des matchs ne fait que commencer.

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