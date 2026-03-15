OM, RC Lens, OGC Nice : Jonathan Clauss et sa femme annoncent une énorme nouvelle

Dans une saison pas idéale à l’OGC Nice, Jonathan Clauss et sa femme ont officialisé une annonce très émouvante.

Jonathan Clauss et sa femme Pauline (connue sur Instagram sous le nom @pauline_djhn) ont récemment fait vibrer les cœurs avec une annonce pleine d’émotion. Sur ses réseaux sociaux, Pauline a partagé un message révélateur : « Depuis 6 mois, un petit secret grandit dans nos cœurs 🥹♥️ » et de hashtags comme #grossesse #futuremaman #babybump #bebe #annoncegrossesse.

L’actuel joueur de l’OGC Nice et ancien du RC Lens ou encore de l’OM va donc bientôt devenir papa à 33 ans, et le couple a choisi de partager cette merveilleuse nouvelle avec leurs abonnés.

Une bonne nouvelle dans une saison mitigée pour Clauss

Cette annonce de grossesse représente une étape importante dans leur vie personnelle, venant après plusieurs années de relation, un mariage célébré récemment, et une vie de couple bien suivie par leurs fans. Ils rejoignent ainsi cette grande lignée de couples de stars du sport qui partagent l’arrivée d’un enfant – un moment rempli d’émotion, d’anticipation et d’amour.

Un moment qui intervient surtout au cœur d’une saison contrastée pour Jonathan Clauss et son club. Nice se trouve actuellement 15e de Ligue 1, avec un bilan très, très décevant. Clauss, malgré son rôle habituel de leader offensif sur le flanc droit, n’a pas toujours trouvé la régularité espérée et a longtemps été perturbé par son départ avorté à Leverkusen l’été dernier. Malgré tout, il totalise 1 but et 8 passes décisives cette saison.