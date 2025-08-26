Revue de presse : Clauss (OGC Nice) à Leverkusen, c’est mort !

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : coup de théâtre pour Clauss, Gouveia pisté

Absent pour le match contre Auxerre (3-1), ce qui laissait supposer qu’il allait être transféré au Bayer Leverkusen, Jonathan Clauss va finalement rester à Nice. Selon la presse allemande, le champion d’Allemagne 2024 aurait mis un terme aux négociations car le Gym se serait montré trop gourmand financièrement pour son latéral droit de 32 ans.

Par ailleurs, le Gym va recruter chez son bourreau ! Selon Foot Mercato, les Aiglons négocient avec le Benfica, qui l’a éliminé de la Champions League en troisième tour préliminaire (deux fois 0-2), le prêt avec option d’achat de son ailier droit Tiago Gouveia. L’option s’élèverait à 8 M€.

RC Strasbourg : Atangana (Reims) signe pour 15 M€

Le Racing a encore frappé un grand coup lors de ce mercato en recrutant le milieu du Stade de Reims Valentin Atangana. Le joueur a passé sa visite médicale à Londres hier lundi. Il va signer un contrat de cinq ans. Le RCSA va verser une indemnité de 15 M€ au club champenois, qui récupèrera 10% d’une future vente.

Par ailleurs, Sacha Tavolieri croit savoir que Nottingham Forest a envoyé une offre formelle de € 27,5M + € 7,5M de bonus ce week-end au RCSA pour Dilane Bakwa. Les discussions sont actuellement en cours pour conclure un accord car le club anglais a maintenant atteint les attentes du club alsacien, au prix de 35 M€.

Le Havre : Pizarro prêté par l’Udinese

Didier Digard a été entendu ! La direction du Havre va donner à son entraîneur l’attaquant tant entendu. Selon Foot Mercato, il s’agit du Chilien Damian Pizarro, qui sera prêté pour la saison par l’Udinese. Formé à Colo Colo, avec qui il a inscrit 12 buts en 58 matches, il a été international dans toutes les catégories d’âge.

Paris FC : Traoré et Lees-Melou en approche

Selon L’Equipe, le Paris FC, battu lors de ses deux premières journées de championnat, toutes deux disputées à l’extérieur (0-1 à Angers, 2-5 à Marseille), veut se renforcer d’ici la fin du mercato. L’ancien latéral droit de Rennes Hamari Traoré, libre depuis son passage à la Real Sociedad, et le milieu brestois Pierre Lees-Melou sont notamment ciblés.

AJ Auxerre : Joly prêté à Kaiserslautern

L’AJA a trouvé un accord avec Kaiserslautern pour le prêt avec option d’achat de son latéral droit Paul Joly (25 ans). Les Diables Rouges ont de grosses ambitions pour la saison puisqu’ils espèrent retrouver la Bundesliga. Joly était à Auxerre depuis cinq ans.

AS Monaco : Singo vers la Turquie

Selon L’Équipe, Wilfried Singo va quitter l’AS Monaco pour rejoindre Galatasaray. L’ASM va récupérer 28 millions d’euros (hors bonus) grâce à ce transfert.