À LA UNE DU 11 MAR 2026
[00:00]OGC Nice – Stade Rennais (0-4): la femme de Jonathan Clauss s’est mise dans la sauce avec Valentin Rongier 
[23:30]Le PSG passera-t-il l’obstacle à Chelsea en Ligue des Champions ?
[23:01]Newcastle – FC Barcelone (1-1) : un nul miraculeux grâce à Yamal, les tops et flops des Blaugrana
[22:30]RC Lens : la demi-finale contre Toulouse déclenche déjà une grosse polémique
[22:00]OM Mercato : un gros coup à 30 M€ cet été, le Stade Rennais a déjà foncé dessus
[21:40]FC Nantes : Halilhodžić officiellement de retour, il prévient les Kita et secoue déjà le vestaire !
[21:20]ASSE : le coup dur se confirme pour Larsonneur
[21:00]Real Madrid : une grande nouvelle tombe pour le retour de Mbappé
[20:30]FC Nantes Mercato : Kita, le LOSC et le FC Barcelone en ont rêvé, il met le Portugal à ses pieds !
[20:00]OM, Stade Rennais, RC Lens Mercato : quel serait le meilleur futur club pour Pablo Pagis (FC Lorient) ? 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OGC Nice – Stade Rennais (0-4): la femme de Jonathan Clauss s’est mise dans la sauce avec Valentin Rongier 

Par Bastien Aubert - 11 Mar 2026, 00:00
💬 Commenter
Jonathan et Pauline Clauss
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

La femme de Jonathan Clauss a commenté le chambrage de Valentin Rongier après la large victoire du Stade Rennais contre l’OGC Nice dimanche à l’Allianz Riviera (4-0). 

Le Stade Rennais a frappé fort à l’Allianz Riviera. Dimanche, le club breton a signé une prestation impressionnante en dominant largement l’OGC Nice (4-0). Un succès éclatant qui confirme la très bonne dynamique rennaise et qui a rapidement fait réagir les joueurs sur les réseaux sociaux.

La réaction inattendue de madame Clauss

Parmi eux, le capitaine du Stade Rennais Valentin Rongier n’a pas résisté à l’envie de chambrer après la rencontre. Avec une pointe d’ironie, il a écrit : « 4 à la suite et 3ème clean sheet d’affilée. Une petite 8,6 pour fêter ça ? » Mais c’est surtout la réaction de la compagne de Jonathan Clauss qui a surpris les internautes. Pauline a répondu au message du capitaine rennais avec trois emojis : un applaudissement, un bisou et un cœur. Un commentaire bref mais remarqué, qui a immédiatement été repéré par de nombreux supporters niçois sur les réseaux sociaux.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Un clin d’œil qui fait rire les supporters

Si cette interaction a fait réagir, c’est aussi parce que les deux joueurs ont longtemps partagé le même vestiaire. Valentin Rongier et Jonathan Clauss étaient en effet très proches lors de leur passage commun à l’OM Les supporters n’ont donc pas tardé à rappeler cette complicité entre les deux joueurs, interprétant la réaction de Pauline comme un simple clin d’œil amical plutôt qu’une véritable provocation. Une chose est sûre : après la démonstration du Stade Rennais face à l’OGC Nice, même les réseaux sociaux se sont animés dans la foulée du coup de sifflet final.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

15/03 : Stade Rennais-Lille (26e journée de Ligue 1)

22/03 : Stade Rennais-FC Metz (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)

OGC NiceStade Rennais

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OGC Nice, Stade Rennais