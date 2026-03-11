La femme de Jonathan Clauss a commenté le chambrage de Valentin Rongier après la large victoire du Stade Rennais contre l’OGC Nice dimanche à l’Allianz Riviera (4-0).

Le Stade Rennais a frappé fort à l’Allianz Riviera. Dimanche, le club breton a signé une prestation impressionnante en dominant largement l’OGC Nice (4-0). Un succès éclatant qui confirme la très bonne dynamique rennaise et qui a rapidement fait réagir les joueurs sur les réseaux sociaux.

La réaction inattendue de madame Clauss

Parmi eux, le capitaine du Stade Rennais Valentin Rongier n’a pas résisté à l’envie de chambrer après la rencontre. Avec une pointe d’ironie, il a écrit : « 4 à la suite et 3ème clean sheet d’affilée. Une petite 8,6 pour fêter ça ? » Mais c’est surtout la réaction de la compagne de Jonathan Clauss qui a surpris les internautes. Pauline a répondu au message du capitaine rennais avec trois emojis : un applaudissement, un bisou et un cœur. Un commentaire bref mais remarqué, qui a immédiatement été repéré par de nombreux supporters niçois sur les réseaux sociaux.

Un clin d’œil qui fait rire les supporters

Si cette interaction a fait réagir, c’est aussi parce que les deux joueurs ont longtemps partagé le même vestiaire. Valentin Rongier et Jonathan Clauss étaient en effet très proches lors de leur passage commun à l’OM Les supporters n’ont donc pas tardé à rappeler cette complicité entre les deux joueurs, interprétant la réaction de Pauline comme un simple clin d’œil amical plutôt qu’une véritable provocation. Une chose est sûre : après la démonstration du Stade Rennais face à l’OGC Nice, même les réseaux sociaux se sont animés dans la foulée du coup de sifflet final.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

15/03 : Stade Rennais-Lille (26e journée de Ligue 1)

22/03 : Stade Rennais-FC Metz (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)