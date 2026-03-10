Revue de presse : Haise (Stade Rennais) prend une balle perdue à Nice, l’OL et le Gym s’arrachent une recrue, bonnes nouvelles à Lens !

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de Ligue 1 et de Ligue 2, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : Dante s’est payé Haise (Stade Rennais)

En bon capitaine, Dante est monté au créneau après la débâcle de l’OGC Nice contre le Stade Rennais (0-4) et après avoir rencontré les supporteurs du club. Le défenseur brésilien de 42 ans glissé : « Il y a beaucoup de gens fautifs là-dedans. Des gens fautifs qui sont encore là, d’autres qui sont partis, d’autres qui sont loin. Ceux qui souffrent, c’est nous, nos supporters. Maintenant, ça nous appartient. On est responsable de cette mission. Pour pouvoir corriger beaucoup de choses qui étaient mal faites auparavant. » Partis cet hive, Jérémie Boga et Terem Moffi peuvent se sentir visés, mais ce sont surtout l’ex-entraîneur Franck Haise et l’ex-président Bocquet, aujourd’hui en Arabie saoudite, qui semblaient être pointés du doigt…

Mercato : l’OL et le Gym sur un attaquant tunisien

Louey Ben Farhat continue de confirmer son statut de prodige du Karlsruher SC. Le jeune attaquant de 19 ans a été observé de près, selon Neues Nachrichten. Parmi les clubs présents, plusieurs grands noms européens suivaient de près le jeune talent, comme l’OL et l’OGC Nice, convaincus par ses performances récentes et sa capacité à faire la différence sur le terrain. Le KSC serait prêt à céder son attaquant tunisien pour un montant compris entre 10 et 12 millions d’euros, un record pour le club.

FC Lorient : RC Lens : l’arbitre est connu

C’est Thomas Leonard qui arbitrera le match FC Lorient – RC Lens de ce samedi (17h). Il n’a pas encore arbitré le Racing Club de Lens lors de l’exercice 2025-2026. En revanche, la saison dernière, il avait croisé à trois reprises la route des Lensois. Lors des deux matchs de Ligue 1, c’était lors de la première journée à Angers (victoire 0-1) et lors de la 25e journée à Marseille (victoire 0-1). Le troisième match était lors du 32e de finale de la Coupe de France, où le RC Lens avait été éliminé par le PSGaux tirs au but (1-1, 4 tab à 5). À l’inverse, Leonard a déjà arbitré Lorient une fois cette saison. C’était lors de la 4e journée de Ligue 1, le 12 septembre 2025 : Lorient s’était incliné à Marseille (4-0).

Coupe de France : la finale bien au Stade de France ?

Victime des travaux pour le « Grand Paris », la finale de la Coupe de France ne pourra pas se jouer, comme c’était prévu, le samedi 23 mai au Stade de France. Une fermeture des lignes B et D du RER, empruntées par les spectateurs pour accéder à l’enceinte de Saint-Denis, est en effet programmée et impossible à décaler par les pouvoirs publics. Dès lors, il existe deux possibilités : avancer la finale le vendredi 22 mai afin qu’elle se joue au Stade de France ou déplacer le match et maintenir la date du 23 mai. Après l’élimination des Lyonnais face à Lens (2-2, 4-5 aux t.a.b., jeudi), la FFF met désormais tout en œuvre pour bousculer le calendrier et jouer le 22 mai à Saint-Denis, même si un plan de repli existe le 23 mai au Groupama Stadium, à Décines, dans la banlieue lyonnaise. « On est très favorables à l’option Stade de France. Il faut caler le calendrier, parce que ce n’était pas la date prévue, mais aussi vérifier les disponibilités des diffuseurs », explique Philippe Diallo à L’Équipe.

Paris FC : du renfort pour Kombouaré

Selon Le Parisien, un nouvel élément au Paris FC pour renforcer le staff des intendants : Lorenzo Blachere, qui était sans club depuis la liquidation de l’AC Ajaccio.

FC Lorient : les Merlus, bête noire du Stade Rennais

Après sa victoire à Nice (0-4) dimanche, le Stade Rennais a pris au moins un point cette saison contre toutes les équipes de Ligue 1, sauf une… Unique exception face à Lorient avec défaites 4-0 à l’aller et 0-2 au retour.

RC Strasbourg : l’agent de Gessime confirme pour le Barça

Hervé Kross, agent de Yassine Gessime, a confirmé à Lions Time la rumeur selon laquelle le FC Barcelone était intéressé par l’ailier du RC Strasbourg : « Il y a de l’intérêt et des discussions, mais aucune offre officielle n’a été formulée pour le moment. »Arrivé au RCSA cet hiver en provenance de Dunkerque pour environ 7 M€, Gessime continue d’attirer l’attention au mercato.

Himbert passe pro à l’OL

Après ses débuts fracassants, Rémi Himbert a paraphé son premier contrat professionnel avec l’Olympique lyonnais, a révélé RMC. L’attaquant français de 18 ans, qui a inscrit trois buts en dix apparitions avec les Gones, avait récemment trouvé un accord autour d’un contrat de trois ans, assorti d’une année supplémentaire en option. Celui qui a fêté ses 18 ans le 29 janvier dernier a marqué pour sa première titularisation face au PAOK Salonique en Ligue Europa (4-2). A 17 ans et 334 jours, il est devenu le plus jeune buteur lyonnais en Coupe d’Europe, en effaçant le record établi par Karim Benzema face à Rosenborg fin 2005 (17 ans et 352 jours).