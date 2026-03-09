Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Si Lamine Yamal fait parfaitement l’affaire, le FC Barcelone serait arrivé par un ailier droit qui pousse fort en Ligue 1 : Gessime Yassine (RC Strasbourg, 20 ans).

Après avoir provoqué l’intérêt de l’OM, du RC Lens, du LOSC et de l’ASSE ces derniers mois, Gessime Yassine recommence déjà à faire tourner des têtes. Né à Salon-de-Provence en 2005 et formé à Avignon, l’ailier du RC Strasbourg a façonné son jeu chez ACS Morières, Istres et Marignane-Gignac avant de s’imposer à Dunkerque. Dès ses débuts en Ligue 2, l’ailier impressionne par sa technique, sa capacité à accélérer le jeu et sa maturité pour son âge. Rapidement, il devient l’une des révélations du championnat, attirant l’attention des recruteurs européens.

Le FC Barcelone sur le dossier

Selon Africafoot, le FC Barcelone suit de près le jeune Strasbourgeois. Sa valeur marchande a déjà explosé, passant de 800 000 euros début 2024 à 6 millions en fin d’année. Bien que les discussions avec l’entourage du joueur restent informelles, la simple attention du club catalan confirme l’intérêt sérieux pour sa trajectoire prometteuse.

Ascension express de la Ligue 2 à la Ligue 1

Après plus de 55 matchs en Ligue 2 avec Dunkerque (6 buts et 5 passes décisives), Gessime Yassine s’installe désormais au RC Strasbourg en Ligue 1. Ses qualités de percussion, ses dribbles et sa vision du jeu lui permettent de se faire remarquer dès ses premières sorties. L’influence de figures comme Demba Ba, qui l’a recommandé pour Dunkerque, souligne la confiance accordée aux jeunes talents africains en Europe.

Strasbourg, tremplin et vitrine

Depuis 2024, Gessime Yassine brille avec l’équipe U20 du Maroc : 16 sélections et 4 buts, un sacre à l’UNAF et un titre de champion du monde U20 au Chili. Ces succès internationaux renforcent sa réputation et font de lui un joueur suivi avec attention par les recruteurs européens. Sous contrat jusqu’en 2030 après un transfert de 7 millions d’euros, le RC Strasbourg compte sur sa pépite pour briller cette saison, notamment en UEFA Conference League face au HNK Rijeka.

Les techniciens et supporters alsaciens saluent sa capacité à déstabiliser les défenses et son explosivité sur les ailes. Il incarne la nouvelle génération marocaine qui se fait une place en Europe. Si le FC Barcelone concrétise son intérêt, il pourrait devenir l’un des transferts les plus suivis du mercato et confirmer la capacité des clubs français à révéler les talents de demain.

