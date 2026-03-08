À LA UNE DU 8 MAR 2026
[21:00]FC Nantes : Thauvin (RC Lens) se moque ouvertement du niveau des Canaris
[20:32]PSG : licenciement pour fait religieux, millions gaspillés, manipulations médiatiques… nouvelles révélations explosives
[20:17]Real Madrid : Kylian Mbappé prêt à jouer contre Manchester City ?
[19:57]OL – PFC : la compo pleine de surprises de Fonseca pour relancer les Gones
[19:52]ASSE : promotion énorme pour Oscar Garcia
[19:18]Ligue 1 : coup dur pour le LOSC, succès de Brest
[19:13]OGC Nice – Stade Rennais (0-4) : Haise prend sa revanche, un succès qui laisse des regrets… à l’OM
[18:53]FC Nantes : les joueurs effarés par la faiblesse de Kantari
[18:40]RC Lens : Sage acte le retour en Europe et lâche une petite phrase sur l’avenir de Thomasson
[18:29]OM : une future recrue du PSG affiche ses regrets de ne pas avoir signé à Marseille
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : Thauvin (RC Lens) se moque ouvertement du niveau des Canaris

Par Raphaël Nouet - 8 Mar 2026, 21:00
💬 Commenter
Florian Thauvin saluant le public de Bollaert après sa sortie face à Metz.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Auteur d’un but ce dimanche au terme d’une belle action collective, Florian Thauvin (RC Lens) a été interrogé sur une filiation avec le jeu à la nantaise. Sa réponse a été dure à entendre pour le FC Nantes.

Comme on imagine que la plupart des supporters du FC Nantes ont décidé de couper avec le football après la défaite contre Angers (0-1) hier à la Beaujoire, voici un petit rappel : le RC Lens s’est largement imposé ce dimanche contre le FC Metz (3-0). Les Sang et Or ont ultra dominé la lanterne rouge de L1, ouvrant le score juste avant la pause et doublant la mise sur l’engagement de la seconde. Au terme d’une superbe action collective, Florian Thauvin, bien servi en une touche par Adrien Thomasson, a marqué d’une frappe croisée du gauche de 20 mètres.

Un but à la nantaise ? « Le Nantes de l’époque, alors », rigole Thauvin !

Interrogé après la partie par Ligue 1+ sur une possible filiation entre le jeu du RC Lens et celui du FC Nantes qui a fait sa gloire, l’ancien Marseillais a répondu en rigolant : « Le Nantes de l’époque, alors ! ». Les supporters des Canaris savent que le jeu à la nantaise n’est plus qu’un lointain souvenir mais cela fait quand même mal d’entendre des joueurs adverses se moquer ainsi du niveau actuel des Jaunes. Il faut dire qu’à ce niveau, s’il y a eu quelques promesses en première partie de saison avec Luis Castro, elles sont mortes et enterrées depuis la nomination d’Ahmed Kantari à sa place mi-décembre…

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Le RC Lens avait d’ailleurs signifié la fin de l’expérience Luis Castro sur le banc du FC Nantes en s’imposant à la Beaujoire le 6 décembre. Les Canaris pourront tenter de prendre leur revanche et faire ravaler à Florian Thauvin ses moqueries le 9 mai lors du match retour.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)
05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)
12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)
19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)
     /04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)
26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)
03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

FC NantesRC Lens

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Nantes, RC Lens