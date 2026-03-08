Auteur d’un but ce dimanche au terme d’une belle action collective, Florian Thauvin (RC Lens) a été interrogé sur une filiation avec le jeu à la nantaise. Sa réponse a été dure à entendre pour le FC Nantes.

Comme on imagine que la plupart des supporters du FC Nantes ont décidé de couper avec le football après la défaite contre Angers (0-1) hier à la Beaujoire, voici un petit rappel : le RC Lens s’est largement imposé ce dimanche contre le FC Metz (3-0). Les Sang et Or ont ultra dominé la lanterne rouge de L1, ouvrant le score juste avant la pause et doublant la mise sur l’engagement de la seconde. Au terme d’une superbe action collective, Florian Thauvin, bien servi en une touche par Adrien Thomasson, a marqué d’une frappe croisée du gauche de 20 mètres.

Un but à la nantaise ? « Le Nantes de l’époque, alors », rigole Thauvin !

Interrogé après la partie par Ligue 1+ sur une possible filiation entre le jeu du RC Lens et celui du FC Nantes qui a fait sa gloire, l’ancien Marseillais a répondu en rigolant : « Le Nantes de l’époque, alors ! ». Les supporters des Canaris savent que le jeu à la nantaise n’est plus qu’un lointain souvenir mais cela fait quand même mal d’entendre des joueurs adverses se moquer ainsi du niveau actuel des Jaunes. Il faut dire qu’à ce niveau, s’il y a eu quelques promesses en première partie de saison avec Luis Castro, elles sont mortes et enterrées depuis la nomination d’Ahmed Kantari à sa place mi-décembre…

Le RC Lens avait d’ailleurs signifié la fin de l’expérience Luis Castro sur le banc du FC Nantes en s’imposant à la Beaujoire le 6 décembre. Les Canaris pourront tenter de prendre leur revanche et faire ravaler à Florian Thauvin ses moqueries le 9 mai lors du match retour.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)