Une nouvelle fois battu samedi à la Beaujoire, cette fois par Angers (0-1), le FC Nantes songe à se séparer d’Ahmed Kantari. Dont la faiblesse ferait peur à ses propres joueurs.

Ce dimanche, au lendemain d’une énième défaite, cette fois contre Angers (0-1), les supporters du FC Nantes attendent la nouvelle du licenciement d’Ahmed Kantari. Appelé au secours d’une équipe en difficulté mi-décembre, l’ancien adjoint d’Antoine Kombouaré n’a rien réussi de bon sur le banc des Canaris. Seulement deux victoires (2-0 à Marseille et contre Le Havre) et tellement de défaites (8) que le Maison Jaune s’est enfoncé un peu plus au classement. A tel point que la relégation semble inéluctable désormais, même s’il reste l’espoir d’accrocher les barrages.

« La compétence de Kantari et son staff fait peur à tout le monde du côté de la Jonelière »

L’insider Emmanuel Merceron a publié un long tweet ce dimanche dans lequel il a révélé que beaucoup de joueurs du FC Nantes étaient interpellés par la faiblesse d’Ahmed Kantari et de son staff : « Toujours pas de communiqué du FC Nantes sur le départ de Kantari. Deux choix pour Franck Kita : garder Kantari, aller en L2 mais garder les pleins pouvoirs du club (ou espérer un maintien miraculeux avec lui et sortir grandi, mais bon vues les capacités montrées par AK2, c’est le mur qui arrive). Ou se séparer de Kantari, se donner une chance de se maintenir en barrages, mais admettre qu’il s’est planté sur toute la ligne, et sans doute perdre les pleins pouvoirs, ou pire se voir indiquer la sortie par un Waldemar usé, qui pense de plus en plus à prendre un vrai directeur sportif et qui en parle autour de lui. C’est pour ça qu’il existe une infime chance qu’Ahmed Défaite Kantari finisse la saison. Hormis quelques « cadres » du vestiaire, et encore, de moins en moins, la compétence de Kantari et son staff fait peur à tout le monde du côté de la Jonelière. Le caprice politique de FK, en gardant Kantari jusqu’ici, commence à crisper énormément dans le club. Il existe évidemment la troisième voie, la plus probable, qui est que le départ de Kantari ne sera annoncé que lorsqu’ils auront trouvé le nouveau coach, comme ils font habituellement ».

Si même les joueurs commencent à se dire qu’ils n’arriveront à rien avec Ahmed Kantari, ça sent vraiment le roussi pour le FC Nantes ! La meilleure solution, à part pour Franck Kita, on l’aura compris, est effectivement de mettre un terme à ce pari très risqué qui n’a pas porté ses fruits…

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)