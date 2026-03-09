Revue de presse : l’OGC Nice pique sa crise, un gros point noir pour Haise au Stade Rennais, le RC Lens futur champion !

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : Puel ne rassure pas pour Wahi, Dante pousse un coup de gueule

Humilié hier par le Stade Rennais (0-4) à l’Allianz Riviera, l’OGC Nice a eu énormément de mal à se montrer en attaque. L’absence d’Elye Wahi, blessé à la malléole depuis la mi-février, est à l’infirmerie. Et Claude Puel ne sait pas quand il reviendra sur le terrain : « Wahi ? Non pas de date. On verra ses sensations, a déclaré l’entraîneur du Gym sur Ligue 1+. Parti discuter avec un des leaders des ultras à la fin du match, le vétéran brésilien Dante a pour sa part poussé un gros coup de gueule : « L’équipe souffre depuis le début de saison. Le groupe est moins confiant. Il faut se regarder dans le miroir. La clef, c’est de rester ensemble mais pas que dans les paroles. Il faut aller à la guerre ensemble, il reste neuf batailles. On ne va pas lâcher. Par respect pour nous, des supporters, on soit aller jusqu’au bout. Personnellement, je n’imagine pas une mission pas accomplie. Il faut se reposer, rester concentré. Il y a deux mois jusqu’à la fin du championnat. Moi le premier, en mission. Peu importe l’état de mon genou. S’il faut qu’il pète, il pète! On va tout faire pour réussir cette mission très importante. Pour retrouver la confiance, il faut travailler très dur, rester ensemble. C’est compliqué cette année. On prend nos responsabilités mais il y a beaucoup de fautifs. Il y a des gens fautifs qui sont encore là et d’autres qui sont loin. Ceux qui souffrent, c’est nous, les supporters. Maintenant, cette mission nous appartient pour corriger ce qui a été mal fait auparavant ».

RC Lens : bonne nouvelle en vue du titre !

Alors que tout le monde attend leur retour sur terre depuis le début de la saison, le RC Lens maintient toujours sa folle cadence en Ligue 1. Après avoir éliminé l’OL en Coupe de France jeudi (2-2, 5-4 t.a.b.), les hommes de Pierre Sage ont enchaîné ce dimanche face au FC Metz en Ligue 1 (3-0). Une victoire aisée face à la lanterne rouge de Ligue 1 qui permet à Lens de recoller à un point du PSG au classement.

Plus haut total pour un adversaire du @PSG_inside après 25 journées de @Ligue1 depuis l'arrivée de QSI :



58- AS Monaco en 2016/17 (champion en fin de saison)

56- RC LENS en 2025/26 (?)

55- Lille OSC en 2020/21 (champion en fin de saison) #RCLFCM — Stats Foot (@Statsdufoot) March 8, 2026

Et alors que les Parisiens se sont inclinés à la maison vendredi contre Monaco (1-3), ils peuvent également être inquiets avec une statistique qui donne Lens champion en fin de saison. En effet, les deux seules saisons où Paris a eu un si farouche opposant, c’était lors des saisons 2016-2017 et 2020-2021 avec respectivement Monaco et Lille. Alors que les Monégasques comptaient 58 points à ce stade de la saison, Lille en comptait 55. Lens en compte 56 ce dimanche. En fin de saison, Monaco et Lille étaient parvenus à remporter la Ligue 1. Jamais deux sans trois cette année ?

FC Metz : les joueurs déjà la tête ailleurs

Dimanche, le FC Metz n’a fait illusion que 43 minutes sur la pelouse de Bollaert. Archi-dominés, les Lorrains ont fini par craquer juste avant la mi-temps avant de s’écrouler en seconde. Une énième défaite pour la lanterne rouge qui prouve, selon Mohamed Toubache-Ter, qu’une partie des joueurs est déjà loin de la Lorraine : « Rien d’étonnant. Certains joueurs de ce onze n’ont plus la tête à Metz et sont déjà focus sur la saison prochaine, ailleurs. Perdre à Lens n’a rien de déshonorant. En revanche, certains salissent l’écusson du FC Metz ».

SCO d’Angers : Lefort, le marathonien

Ligue 1+ a révélé hier qu’aucun joueur de Ligue 1 n’avait joué plus de matches que Jordan Lefort sur les deux dernières saisons. Le défenseur central de 32 ans en est à 59 matches consécutifs. Il a joué les 34 de 2024-25 et les 25 de la présente saison.

Toulouse : l’OM bête noire du Téfécé

Battu par l’OM samedi au Stadium (0-1), le Toulouse FC n’a remporté aucun de ses 24 derniers matchs de Ligue 1 face au club phocéen (9 nuls, 15 défaites). Il faut remonter au 3 mars 2012 pour retrouver la trace d’un succès toulousain contre Marseille en championnat, une victoire 1-0… au Vélodrome. Depuis, les confrontations entre les deux clubs tournent très souvent à l’avantage des Marseillais en Ligue 1.

AS Monaco : Liverpool lorgne Camara

Selon Ekrem Konur, Liverpool envisage de recruter Lamine Camara la saison prochaine ! Le milieu de terrain international sénégalais brille actuellement à l’AS Monaco. Les recruteurs du club ont été impressionnés par ses performances en Ligue 1.

🚨🆕 #Liverpool 🇸🇳

Liverpool considering Lamine Camara for next season!



📌 Senegal international midfielder → currently at Monaco.



📌 Club scouts impressed with his Ligue 1 performances. pic.twitter.com/GkRUdZh63G — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 8, 2026

Stade Rennais : Cissé inquiète après Nice

Si le Stade Rennais a écarté le Gym à Nice ce dimanche (4-0), un bémol entache cette large victoire : Djaoui Cissé, qui semble avoir perdu son football depuis plusieurs rencontres. « Victoire importante qui se dessine pour la course à l’Europe mais quelle saison bien compliquée pour Djaoui Cissé. Il ne saisit jamais sa chance quand il entre en jeu. Un manque de confiance et de caractère ? », se demande Julien Lechevestrier, journaliste à la Voix du Nord.

#OGCNSRFC #SRFC Victoire importante qui se dessine pour la course à l'Europe mais quelle saison bien compliquée pour Djaoui Cissé. Il ne saisit jamais sa chance quand il entre en jeu. Un manque de confiance et de caractère? — Lechevestrier Julien (@Jlechevestrier) March 8, 2026

Le Havre : Pembélé écarté par Digard

Battu hier à Brest (0-2), Le Havre devra batailler jusqu’au bout pour son maintien. Ce sera peut-être sans Timothée Pembélé. « Aucune des équipes derrière nous paraît très dangereuse », avait-il déclaré il y a quelques jours. Des propos qui n’ont visiblement pas plu à Didier Digard, puisque ce dernier a décidé de sanctionner son joueur. Attendu titulaire face à Brest, Pembélé a, en effet, été écarté du groupe. « Il a eu des mots qui ne vont pas du tout avec ce que je veux diffuser », a notamment justifié son entraîneur.

LOSC : Genesio frustré après Lorient

Le LOSC a été rejoint par le FC Lorient hier dans les dernières minutes de la rencontre (1-1). Bruno Genesio au bien du mal à digérer la pilule : « Je pense que, dans l’ensemble, la victoire aurait été méritée, estime-t-il en conférence de presse. On prend un point, mais ce n’est pas suffisant dans la quête de nos objectifs de fin de saison. On a ce qu’on mérite. C’est un monde impitoyable. Les moindres petits manques se paient cash. On est responsables de ce qui nous arrive, ce n’est pas une fatalité. On perd deux points par rapport à nos concurrents et par rapport au tableau qu’on avait un peu imaginé. »