La revue de presse : signature à Rennes, Clauss divise Nice, première pour Kombouaré, bonnes nouvelles à Lens !

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

AS Monaco : seulement 8% de chances de se qualifier au Parc

Sébastien Pocognoli a dévoilé le groupe qui affrontera le PSG ce soir en playoffs retour de la Champions League. Après la défaite 3-2 à Louis-II, l’ASM n’a que 8% de chances de se qualifier, selon les statistiques. Pour cette affiche, l’entraîneur monégasque sera privé de Lukas Hradecky, Eric Dier, Kasssoum Ouattara et Paul Pogba, en réathlétisation, Krépin Diatta, touché aux ischios droits samedi à Lens.

LOSC : 100 supporters dans le feu du Marakana serbe ?

Si l’Étoile Rouge Belgrade est sur un nuage après avoir battu le Partizan lors du derby dimanche (3-0) afin de prendre quatre points d’avance en tête du Championnat de Serbie, son stade Rajko Mitic, le Marakana serbe, n’est pas sorti indemne de ce derby bouillant.

L’Équipe affirme que les ultras du Partizan ont en effet déclenché un large incendie dans la tribune visiteurs après le but du break marqué par Marko Arnautovic avant l’heure de jeu, ce qui a entraîné une interruption du match, qui a toutefois pu aller à son terme. Les images du stade vide en fin de rencontre ont montré que le feu avait consumé une bonne partie du parcage et de nombreux sièges ont par ailleurs été arrachés.

Ces dégâts importants seront toujours visibles demain pour la réception du LOSC en play-offs retour de Ligue Europa (18 h 45), mais les supporters lillois ne seront pas déplacés pour autant. Une centaine de fans des Dogues sont attendus pour tenter d’aider Lille, battu à Pierre-Mauroy jeudi (0-1), à renverser l’équipe de Dejan Stankovic, invaincue depuis onze matches (9 victoires, 2 nuls).

Stade Rennais : Aké signe son premier contrat pro

Hier soir, le Stade Rennais a annoncé la signature du premier contrat professionnel de Junior Aké (19 ans) : « Promesse de la génération 2007, Junior Ake a paraphé son premier contrat professionnel. Le défenseur, international français U18 et U19, poursuit l’aventure avec le SRFC. Depuis 2022, jusqu’en 2029, félicitations Junior ».

RC Strasbourg : pas de repos pour les remplaçants !

Avec un temps de jeu réduit dimanche face à l’OL (3-1), les remplaçants (Nanasi, Amougou, Ouattara…) ont affronté le groupe Élite ce lundi. Score final : 𝟭-𝟬 pour les pros grâce à un but d’Abdoul Ouattara.

OGC Nice : Clauss divise les supporters

Depuis dimanche et l’égalisation de Lorient à la dernière minute (3-3), les supporters niçois s’interrogent sur la responsabilité de Jonathan Clauss sur l’action. Une partie estime qu’un joueur de sa trempe et avec son expérience ne doit pas se faire éliminer aussi facilement par Makengo. Une autre pense que c’est surtout Morgan Sanson qui commet une grossière erreur de marquage. Quoi qu’il en soit, comme souvent, le latéral droit fait débat.

RC Strasbourg : Rothen voit le Racing en C1

Dans son émission, hier, Jérôme Rothen a estimé que le RC Strasbourg avait le niveau pour jouer la Champions League, vu ce qu’il a montré contre l’OL (3-1) dimanche : « Strasbourg a fait un match de Ligue des Champions face à l’OL. Quand ils sont comme ça, ils n’ont rien à envier à des équipes qui sont en 16es de finale de la Ligue des champions ».

Paris FC : premier entraînement pour Kombouaré

Après deux jours de repos suite à leur nul à Toulouse (1-1), les joueurs du PFC ont découvert leur nouvel entraîneur, Antoine Kombouaré, lors de la séance matinale. Le Kanak les a regroupés pour leur adresser quelques mots avant que la séance ne commence. La séance de ce mercredi sera ouevrte aux médias alors que sa première conférence de presse aura lieu vraisemblablement vendredi.

AS Monaco : Pogba enfin sur le retour !

Après plus d’un an sans avoir joué pour dopage, Paul Pogba peine à enchaîner les matches avec l’AS Monaco. Après une phase de réathlétisation, le joueur de 32 ans a connu quelques blessures qui l’ont empêché de jouer régulièrement. Pour le moment, l’ancien de Manchester United ne compte que trois petites apparitions en Ligue 1. Un bilan famélique mais qui pourrait augmenter d’ici à la fin de saison. Présent en conférence de presse ce mardi avant la rencontre des barrages retour face au PSG, Sébastien Pocognoli, le coach monégasque, a donné des nouvelles croustillantes au sujet du retour du champion du monde 2018 : « Son retour devient plus clair, on espère l’avoir juste avant la trêve et construire avec lui pendant la fenêtre internationale. Il est focus pour l’équipe. Son plan est bien défini. » Voilà qui est dit.

RC Lens : Saïd et Sangaré bien de retour

Comme indiqué hier, le début de séance d’entraînement du RC Lens à Avion a confirmé deux bonnes nouvelles : Mamadou Sangaré est bien présent tout comme Wesley Saïd. En revanche Ruben Aguilar est absent, Samson Baidoo et Kyllian Antonio aussi.

Début de séance à Avion, Mamadou Sangaré est bien présent tout comme Wesley Saïd, en revanche Ruben Aguilar est absent, Samson Baidoo et Kyllian Antonio aussi #RCLens pic.twitter.com/s8k2NNodJD — Lensois.com (@LensoisComLive) February 25, 2026

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

27/02 : RC Strasbourg-RC Lens (24e journée de Ligue 1)

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France