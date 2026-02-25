Entre la pelouse du Roazhon Park et la glace olympique de Milan-Cortina, un même élan : la passion rouge et noire a uni le Stade Rennais et Lucas Defayet, premier skeletonneur français aux Jeux depuis seize ans. Derrière cette histoire, il y a bien plus qu’un simple clin d’œil pour la caméra : un geste concret, une solidarité rare, et la promesse d’un avenir sportif relancé.

Jeudi 13 février à Milan-Cortina, Lucas Defayet réalisait un rêve en se hissant sur la piste olympique, terminant à une solide 19e place — une performance inédite pour un Français depuis 2010. Si le classement n’a pas offert de médaille, la fraîcheur du skeletonneur s’est surtout exprimée en zone mixte, après une épreuve pleine d’émotion où s’est glissée une parenthèse footballistique. Au moment crucial, il apprenait la victoire éclatante du Stade Rennais contre le PSG. Un détail ? Pas pour Defayet, dont la sincérité et l’attachement au club breton ont marqué les esprits autant que sa course.

L’engagement du Stade Rennais : origine et contexte

C’est cette spontanéité, ce lien quasi filial au club, qui a poussé le Stade Rennais à entrer en contact avec son jeune supporter devenu héros d’un soir. Très vite, le club, propriété de la famille Pinault, propose un soutien financier franc : la prise en charge de sa saison 2026-2027. Un geste fort, né d’un échange authentique et qui concrétise l’intérêt du club pour un sport jusqu’ici peu médiatisé dans la région. Pour en savoir davantage sur l’ampleur de ce partenariat inédit, consultez ce sujet sur le soutien financier du Stade Rennais à Lucas Defayet et son impact sur le skeleton français.

Un soutien qui change tout pour la suite de la carrière

Pour Lucas Defayet, ce soutien tombe à point nommé. Jusqu’ici, l’athlète finançait ses saisons à hauteur de 30 000 euros, cumuls de petits sponsors et jobs d’été sur les chantiers. Le coup de pouce rennais, garanti au minimum pour l’année 2026-2027, lui redonne un souffle d’ambition. Concrètement, il pourra désormais planifier ses entraînements et compétitions sereinement, en logeant l’incertitude financière derrière lui. Cette opportunité pourrait aussi le propulser vers une nouvelle étape de sa carrière, avec l’objectif assumé de poursuivre jusqu’en 2030, alors même que le financement de la saison 2026 par le Stade Rennais vient tout changer dans sa trajectoire.

Les coulisses et la dimension humaine du partenariat

Derrière la photo, il y a l’appel direct du président Arnaud Pouille, la mobilisation des décideurs rennais, mais surtout la volonté d’agir pour un sportif du territoire. Cette initiative de la famille Pinault tisse un trait d’union entre football et sport d’hiver, amplifiant l’esprit de dépassement et de solidarité. La démarche, saluée par les fans et la communauté, inspire déjà d’autres débats sur les forums consacrés aux débats autour du soutien du Stade Rennais à Lucas Defayet, preuve que le geste dépasse le simple coup médiatique.

À suivre – Toute l’actualité des Jeux de Milan-Cortina

Pour Lucas Defayet, tout reste possible. Galvanisé par ce nouveau chapitre et porté par l’énergie retrouvée, il aborde la suite avec l’envie de viser plus haut, sans oublier sa fidélité à ses couleurs. Pour suivre en temps réel l’évolution de son aventure et le retour de la France vers les sommets des sports d’hiver, retrouvez les derniers temps forts et analyses des Jeux de Milan-Cortina.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

28/02 : Stade Rennais-Toulouse (24e journée de Ligue 1)

08/03 : Nice-Stade Rennais (25e journée de Ligue 1)

15/03 : Stade Rennais-Lille (26e journée de Ligue 1)

22/03 : Stade Rennais-FC Metz (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)