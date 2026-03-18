Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : Clauss chasse un joueur du RC Lens

Passeur décisif sur le deuxième but niçois à Angers (2-0) samedi, Jonathan Clauss intègre le top 5 du classement. Il totalise désormais 6 offrandes, soit autant que le Brestois Ludovic Ajorque, le Parisien Vitinha et le Lensois Matthieu Udol. Il n’est plus qu’à deux longueurs du numéro un, son ancien coéquipier chez les Sang et Or Adrien Thomasson.

SM Caen : Mbappé a mis la main au portefeuille

Selon L’Informé, Kylian Mbappé a été contraint de procéder à une augmentation de capital de 5,5 M€ en raison des difficultés du SM Caen depuis qu’il l’a racheté à l’été 2024. Les Normands ont été relégués de Ligue 2 en National depuis qu’il en est le propriétaire et ils rencontrent encore des difficultés cette saison (seulement 12es). Le capital du SMC est passé de 16,5 à 22 M€.

RC Lens – Angers : Koffi et Koyalipou absents à Bollaert

Ouest-France confirme qu’Hervé Koffi et Goduine Koyalipou seront absents à Lens ce vendredi (20h45). Prêtés par le RC Lens, les deux joueurs du SCO d’Angers ne pourront pas jouer du fait d’un accord entre les deux clubs.

TFC : grande première face à Lorient

Ce week-end, le TFC portera un maillot original face à Lorient puisque les noms des joueurs seront remplacés par sept pictogrammes représentant différents handicaps. Ce match, qui est désigné comme « le plus inclusif », verra également les joueurs entrer sur la pelouse du Stadium avec un mixte d’enfants handicapés et valides. Enfin, il y aura un dispositif de diffusion adapté, même si l’on n’en connaît pas encore la nature.

Stade Rennais : Pinault encore 30 ans au club ?

Dans une interview rare accordée à Ouest-France, François Pinault laisse éclater sa passion pour le Stade Rennais et lie son avenir au club pour de nombreuses années. « Le club est la propriété de la famille depuis presque trente ans, rappelle le propriétaire richissime. J’espère qu’il le sera encore dans les trente qui viennent. En France, on voit de plus en plus de fonds d’investissement, des fonds américains, ce n’est pas la même chose. Il n’y a pas le même attachement. »

« Avant les matches, je tourne comme un lion en cage…» À l’aube de ses 90 ans, François Pinault s’est confié sur sa relation passionnelle avec le #StadeRennais, démarrée un dimanche de 1946 grâce au boucher de Trévérien… Entretien exclusif à lire ici ⬇️ https://t.co/wQiHX75m1q — Guillaume Lainé (@gui_tog) March 18, 2026

OM : Zhegrova relancé à la Juve ?

Déjà suivi en août dernier, Edon Zhegrova intéresse toujours l’OM. Malgré une saison en dents de scie à la Juventus Turin, La Gazzetta dello Sport affirme que l’ancien ailier kosovar du LOSC est toujours dans les petits papiers de Medhi Benatia en vue u mercato estival.

❗️Déjà suivi en août dernier, Edon Zhegrova intéresse toujours l'OM.



[🥈@Gazzetta_it] pic.twitter.com/SmpgWocGsD — Massilia Zone (@MassiliaZone) March 17, 2026

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France