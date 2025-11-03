OM Mercato : Balzaretti n’arrive pas seul à Marseille !
OM Mercato : Marseille doit-il tenter le coup Ludovic Blas (Stade Rennais) ?

Ludovic Blas (Stade Rennais)
Bastien Aubert
3 novembre 2025

Une rumeur affirme que l’OM suit attentivement la situation de Ludovic Blas au Stade Rennais. Nos deux journalistes Bastien Aubert et Laurent Hess lancent le débat.

« Une bonne opportunité de marché »

« La rumeur arrive un peu tôt, la prochaine fenêtre de transferts d’ouvrant que début janvier mais elle mérite qu’on s’y attarde. S’il est entré lors de la large victoire contre le RC Strasbourg dimanche au Roazhon Park (4-1), Ludovic Blas ne semble plus faire partie du groupe sur lequel veut miser Habib Beye pour se relancer. Le talentueux gaucher est pourtant l’un des joueurs les plus doués de son effectif et l’un des seuls capables de faire des différences balle au pied. L’OM s’en rappelle bien puisque c’est lui qui avait précipité la première défaite de la saison des Marseillais le 15 août avant le drame Rowe-Rabiot. 

L’OM a déjà eu des vues sur Blas dans le passé. Selon moi, il pourrait être une bonne opportunité de marché cet hiver, la bonne connexion entre les deux clubs marchant à plein régime depuis des mois. Roberto De Zerbi a besoin d’un renfort créatif, un profil qui n’est finalement pas légion dans son groupe. On l’a vu à Auxerre : malgré son but, Angel Gomes a toutes les peines du monde à prendre le lead du jeu au poste de 10, ce que Blas pourrait faire pour donner du répit à Mason Greenwood. Sa patte et sa vista dans un poste axial ne feraient pas de mal à un collectif phocéen parfois stérile et balbutiant à l’approche de la zone de vérité. Seul bémol : son caractère en dilettante. »

Bastien AUBERT

« Pas fan de l’idée »

« Blas à l’OM, perso, bof. Pas question de remettre en cause les qualités du joueur, largement démontrées à Nantes et (dans une moindre mesure) à Rennes, mais je ne vois pas en l’ancien guingampais un joueur capable d’apporter une vraie plus value à un club de la dimension de l’OM.

Il serait titulaire, Blas, à Marseille ? Sur les côtés, il souffrirait de la comparaison avec Greenwood et Paixao, il me semble. Et dans l’axe, y a-t-il vraiment une place pour lui dans le système de De Zerbi ? Il faudrait alors enlever un milieu plus défensif, et l’équilibre de l’équipe pourrait se retrouver fragilisé. De plus, au retour de Gouiri, Blas pourrait un peu faire « double emploi » avec l’Algérien. Non, à mon sens, pour être plus solide, l’OM doit réajuster son effectif cet hiver en faisant venir un milieu relayeur du niveau de Rabiot. Car l’international n’a pas vraiment été remplacé, qualitativement parlant. Et cela se ressent.»

Laurent HESS

