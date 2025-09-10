Benjamin Pavard est arrivé à Marseille ce mercredi. Il a passé sa visite médicale dans la foulée et vu son prêt à l’OM en provenance de l’Inter Milan officialisé.

C’était une évidence mais c’est fait : Benjamin Pavard est un joueur de l’OM. On le savait depuis le lundi 1er septembre, quand Medhi Benatia et l’Inter Milan se sont mis d’accord juste avant la clôture du marché estival. Présent à Clairefontaine pour le rassemblement de l’équipe de France, le défenseur avait publié une vidéo pour officialiser la bonne nouvelle. Il avait également signé un pré-contrat à distance mais il fallait encore qu’il passe sa visite médicale.

Ce mercredi, au lendemain de la victoire des Bleus au Parc des Princes face à l’Islande (2-1), à laquelle il n’a pas participé, Benjamin Pavard est arrivé à Marignane. Il a ensuite rejoint le centre Robert Louis-Dreyfus pour y passer la fameuse visite et signer son contrat. Le défenseur est donc officiellement prêté à l’OM pour une saison avec option d’achat à 16 M€ en provenance de l’Inter Milan.