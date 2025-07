OL Mercato : une nouvelle recrue signe à Lyon… et repart aussitôt !

L’OL s’attache les services du gardien américain Matt Turner. Mais il ne portera pas le maillot des Gones…

L’Equipe révélait la semaine passée que l’OL et sa nouvelle direction avaient engagé une procédure pour tenter de faire annuler un transfert bouclé par John Textor avec son club « ami » de Nottingham Forest : celui du gardien américain Matt Turner, qui s’élève à 8 M€.

Turner va filer en MLS sans passer par la case OL

L’OL, estimant que l’international américain (52 sélections) n’avait pas le niveau pour être numéro 1 et remplacer Lucas Perri, avait missionné un avocat spécialisé pour revenir sur ses engagements « en faisant valoir un changement de gouvernance et surtout un nouveau budget en lien avec la DNCG qui ne permet plus ce genre de mouvements ». Mais l’affaire n’a pas marché. Et L’Equipe révèle ce jeudi que Matt Turner va donc signer pour 3ans. Mais que le gardien américain va être prêté à New England avec option d’achat. La franchise MLS prendra en charge l’intégralité du salaire.