Alors que la rumeur s’emballe autour d’une arrivée d’Edon Zhegrova (26 ans) à l’OM, la réalité est plus complexe. Si les intentions sont là, les freins au LOSC le sont tout autant.

🟧 Piste crédible

La piste Edon Zhegrova est bel et bien ouverte à l’OM. Mais quelles en sont les avancées concrètes ? LePetitOM, un compte bien informé sur les coulisses du club marseillais, se voulait rassurant ces dernières heures : « L’OM avance bien pour Zhegrova, les trois parties ont des intérêts communs, les positions devraient donc naturellement se rapprocher. » En d’autres termes, le joueur est séduit, le LOSC est vendeur, et Marseille veut boucler le deal.

Mais selon L’Équipe, les choses sont moins linéaires qu’il n’y paraît. Aucun véritable contact n’a encore été établi entre les deux clubs. Et les discussions avec Zhegrova ne sont qu’à l’état embryonnaire. Le LOSC, de son côté, attend un minimum de 15 millions d’euros pour libérer son ailier de 26 ans, auteur d’une saison convaincante sous les ordres de Bruno Genesio.

L’OM dans l’attente

Le principal frein, pour l’instant, ne serait pas financier. L’OM se heurte à la limite des joueurs extra-communautaires dans son effectif, fixée à quatre par la LFP. Une contrainte administrative qu’il doit d’abord résoudre avant d’enclencher une offensive plus concrète sur le dossier Zhegrova. Tant que ce blocage n’est pas levé, impossible d’aller plus loin.

Le joueur, de son côté, n’est pas insensible à l’intérêt marseillais. Il verrait d’un bon œil un départ en Ligue 1 pour franchir un cap. Son profil – dribbleur, percutant, capable de débloquer un match à lui seul – plaît aux décideurs olympiens, qui cherchent à renforcer les ailes avec un joueur créatif, capable de faire la différence en un contre un.

« Le coup d’œil de But FC »

« Comme souvent à l’OM, rien n’est simple. Si l’intérêt est réel, encore faut-il que les conditions soient réunies. Et pour l’instant, ce n’est pas encore le cas. »