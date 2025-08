OM : L’énigmatique clin d’œil d’Edon Zhegrova relance la rumeur du mercato !

Le mercato de l’Olympique de Marseille n’a décidément rien d’ordinaire cet été. Après la signature officielle de Timothy Weah, un geste subtil mais interprété comme révélateur a fait frémir les réseaux : Edon Zhegrova, visé par le club phocéen, a semé le trouble d’un simple emoji sous la publication Instagram de son ancien complice américain.

Faut-il y voir un signe d’un futur rapprochement sur la Canebière ? Retour sur un épisode qui met le feu aux rumeurs et renforce la tension autour du mercato marseillais.

Timothy Weah débarque à Marseille

L’Olympique de Marseille n’a pas tardé à frapper fort sur le marché des transferts. Dans la foulée des négociations menées tambour battant avec la Juventus, Timothy Weah officiellement présenté à l’OM a rapidement mis la cité phocéenne en ébullition. À 25 ans, le polyvalent ailier américain vient s’ajouter à l’effectif marseillais, porteur de grandes attentes après ses passages à Lille et Turin. Plus qu’une simple nouvelle recrue, il incarne une ambition offensive qui ne cesse de croître sur la Canebière.

Un détail n’a pas échappé aux observateurs les plus pointus : Timothy Weah a déjà évolué au LOSC avec Edon Zhegrova, aujourd’hui joueur du club nordiste et également au cœur des spéculations marseillaises. À peine arrivé, l’ancien Parisien pourrait bien retrouver celui avec qui il a tissé une complicité sur et en dehors du terrain.

https://www.instagram.com/p/DNBcG4KptsO

Zhegrova, cible de l’OM, sort du silence sur Instagram

Depuis plusieurs semaines, l’ombre de Edon Zhegrova plane autour de l’OM. L’ailier du Kosovo, habile sur son couloir droit et capable d’animer tout le secteur offensif, figure parmi les priorités olympiennes en cette période déterminante. Mais si les discussions officielles suivent leur cours, c’est sur Instagram que le dossier vient de connaître un tournant inattendu.

En réaction au post célébrant l’arrivée de Weah à Marseille, Zhegrova s’est fendu de deux emojis : des yeux grands ouverts et une flamme. Un geste tout sauf anodin. La symbolique est forte. L’attaquant du LOSC n’a pas besoin de mots pour raviver la piste marseillaise et laisser tous les supporters dans l’expectative. Ce clin d’œil attise la rumeur et illustre ce que le mercato a de plus imprévisible.

Relation personnelle forte entre Weah et Zhegrova depuis leur passage commun au LOSC

Intérêt affirmé de l’OM pour l’ailier kosovar cet été

Réaction ouverte de Zhegrova à l’arrivée de Weah sur Instagram

Les réseaux sociaux, nouveau théâtre du mercato

À l’heure où chaque indice digital se transforme en information brûlante, les réseaux sociaux s’érigent en véritables baromètres du mercato. L’échange d’emojis entre Zhegrova et Weah ne peut être vu que comme un léger frisson pour ceux qui traquent les signaux faibles du marché.

L’interprétation des gestes, réactions ou likes devient un art à part entière, influant presque autant que les discussions contractuelles.

La tactique du clin d’œil numérique n’est d’ailleurs pas nouvelle mais elle prend une dimension particulière dans le contexte actuel, renforcée par les attentes des supporters et la rapidité de circulation de la rumeur. À Marseille, chacun se demande désormais si le duo Benatia-Longoria réussira à réunir à nouveau les deux anciens Lillois sous le même maillot. La pression s’intensifie, laissant augurer d’autres coups de théâtre d’ici la fin de la fenêtre estivale.

Alors, Zhegrova bientôt aux côtés de Weah à l’OM ? Rien n’est encore joué, mais l’histoire s’écrit désormais aussi sur Instagram. Un feuilleton à suivre, où chaque geste peut tout changer…