OM Mercato : Longoria et Benatia poussent pour Weah, la Juventus contre attaque !

L’OM serait revenu à la charge pour boucler l’arrivée de Timothy Weah (Juventus). Mais Damien Comolli s’en défend…

Ciblé par l’OM, Timothy Weah veut quitter la Juventus Turin pour rejoindre le club phocéen. Son agent a clarifié la situation via un message adressée à la Vieille Dame, en début de semaine. « La Juve est un club fantastique. Le département sportif est géré par trois personnes. Deux ont la classe et une autre se cherche encore, a soutenu Badou Sambague, le représentant du joueur. La classe ne s’achète pas pour un dirigeant c’est sûr, mais elle a toujours fait partie de l’histoire de la Juventus de Turin. » Des propos assez virulents qui ont jeté un coup de froid sur les négociations.

Comolli soutient que la Juve n’a pas encore reçu la moindre offre

D’après le journaliste Alfredo Pedulla, l’OM est revenu à la charge. Les discussions ont repris dans un cadre plus diplomatique et l’OM envisage d’ajuster sa proposition initiale pour convaincre la Juve de lâcher l’Américain. Mais ce n’est pas ce que dit Damien Comolli, ce jeudi, dans plusieurs médias italiens. Selon le nouveau directeur général de la Juve, « Timothy Weah veut aller à Marseille, mais dans le football, on ne peut pas choisir une équipe, car si la bonne offre n’arrive pas, on est laissé sur la touche. Et l’offre n’est pas encore arrivée.» Dont acte…