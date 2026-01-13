À LA UNE DU 13 JAN 2026
[14:30]ASSE : des bonnes nouvelles en cascade avant Clermont ! 
[14:00]FC Barcelone : choqué par Xabi Alonso, Deco vend la mèche pour l’avenir de Flick ! 
[13:35]FC Nantes Mercato : après Sissoko, une nouvelle recrue se rapproche de Nantes ! 
[13:10]LOSC Mercato : Létang prêt à torpiller le prochain coup de l’OL ?
[12:52]ASSE Mercato : un défenseur estampillé Ligue 1 pour remplacer Bernauer ?
[12:47]PSG Mercato : Luis Enrique veut profiter du chaos pour achever Mbappé et le Real Madrid !
[12:40]Real Madrid : le message fort et digne de Xabi Alonso après son départ
[12:31]PSG Mercato : signature imminente à Paris, Luis Enrique est aux anges !
[12:02]OM Mercato : Anis Hadj Moussa ouvre la porte à une arrivée cet hiver ! 
[11:50]FC Nantes Mercato INFO BUT! : Boga ou Moffi, la vérité sur un double dossier alléchant
PSG Mercato : signature imminente à Paris, Luis Enrique est aux anges !

Par Bastien Aubert - 13 Jan 2026, 12:31
💬 Commenter
Fabian Ruiz (PSG)
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Selon Matteo Moretto, Fabian Ruiz serait tout proche de prolonger son contrat avec le PSG jusqu’en juin 2029. Une décision forte de la direction parisienne, qui souhaite sécuriser l’un des piliers du projet sportif incarné par Luis Enrique.

Arrivé en 2022, Fabian Ruiz s’est imposé comme un élément central de l’entrejeu du PSG. Sa qualité technique, sa capacité à conserver le ballon et son intelligence de jeu correspondent parfaitement aux exigences de son entraîneur, qui ne cesse de lui témoigner sa confiance. Cette prolongation en préparation est donc loin d’être anodine : elle s’inscrit dans une volonté claire de continuité et de stabilité.

En verrouillant Fabian Ruiz sur le long terme, le PSG envoie aussi un message fort au marché. Le club ne cherche plus seulement à empiler les stars, mais à construire un collectif durable autour de joueurs fiables, expérimentés et compatibles avec la philosophie de jeu voulue par Luis Enrique.

Si rien n’est encore officiel, tous les signaux convergent vers une issue positive. Et à Paris, Fabian Ruiz semble plus que jamais installé comme un cadre du présent… et de l’avenir alors que son nom était annoncé en Turquie avec insistance ces derniers jours.

