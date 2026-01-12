Pour le deuxième derby parisien en neuf jours, le PSG s’est incliné au Parc des Princes contre le Paris FC (0-1) en 16es de finale de la Coupe de France.

Ce ne devait être qu’une formalité. Vainqueur de tous les trophées nationaux la saison dernière, le PSG était reparti sur les mêmes bases jeudi dernier en décrochant le Trophée des champions face à l’OM (2-2, 3 t.a.b. à 1). Même quand il était moins bien, comme ça a été le cas au Koweït, en Supercoupe d’Europe ou en finale du Mondial des Clubs, il parvenait toujours à s’en tirer grâce à une maîtrise des tirs au but rarement vu. Alors, la réception du PFC ne devait être qu’une formalité. Mais, contre attente, le promu et voisin s’est imposé ce soir au Parc des Princes grâce à un but de Jonathan Ikoné, formé au PSG, à un quart d’heure de la fin.

Ramos, Barcola et Zabarnyi très décevants

Luis Enrique avait décidé de faire tourner pour cette affiche, alignant une défense à trois et Gonçalo Ramos en pointe. Une façon de récompenser l’attaquant portugais pour son égalisation dans les arrêts de jeu face à l’OM. Sauf que la magie n’a pas opéré ce soir. Comme souvent quand il est titulaire, l’ancien joueur de Benfica a déçu. Dans une équipe qui va à cent à l’heure, il est beaucoup trop statique et souvent en retard sur les centres de ses coéquipiers. Mais il n’est pas le seul à avoir déçu, bien au contraire. Bradley Barcola, par exemple, a énormément vendangé. Et que dire d’Illya Zabarnyi, trop facilement devancé par Ikoné sur le but ? Plus les mois passent, plus l’Ukrainien ressemble à une erreur de casting.

Cette élimination de la Coupe de France, la première pour le PSG depuis trois ans aura le grand mérite d’alléger le calendrier des hommes de Luis Enrique dans les mois à venir. Mais on sait désormais que la saison 2025-26 ne sera pas aussi belle que la précédente !