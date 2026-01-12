Venu donner le coup d’envoi de PSG-PFC, Mamadou Sakho a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière, à 35 ans, après six mois sans club.

Personne ne s’y attendait : présent ce soir au Parc des Princes pour donner le coup d’envoi du derby PSG-PFC, Mamadou Sakho a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière, à 35 ans. Le défenseur central, pur Parisien formé dans le club de la capitale, était sans club depuis l’été dernier et une ultime expérience au Torpedo Kutaisi, en Géorgie. Plombé par des problèmes au genou depuis plusieurs années, Sakho avait enchaîné les expériences décevantes et était déjà resté sans club entre novembre 2023 et juillet 2024.

Un ancien chouchou du Parc

Mamadou Sakho aura connu une carrière en deux parties. La première fut fastueuse, entre des débuts précoces en équipe première du PSG, un capitanat confié par Antoine Kombouaré alors qu’il était à peine majeur et l’arrivée du Qatar, qui a tout changé. Mais, malgré son statut de chouchou du Parc des Princes, Sakho a dû quitter son club de cœur avant qu’il ne commence à tout gagner, à l’été 2013. Il a alors pris la direction de Liverpool, où il a vécu quatre années en dents-de-scie mais assisté à l’arrivée de Jürgen Klopp, qui a révolutionné les Reds.

La suite fut plus dure, entre blessures et passages décevants à Crystal Palace ou encore Montpellier. La France du foot se rappellera toujours de Mamadou Sakho pour son doublé lors d’un France-Ukraine (3-0) de légende en barrages de la Coupe du monde 2014. Ce soir-là, à l’image d’un Lilian Thuram en demi-finales du Mondial 98, Sakho avait inscrit deux buts aussi improbables que décisifs.