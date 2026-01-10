Mercato : un joueur du PSG au Real Madrid cet hiver ? Le FC Nantes s’en mord les doigts !

Alors que la saison 2025‑2026 avance, le Real Madrid pourrait bien placer Lucas Beraldo sur sa short‑list pour renforcer sa défense, dans un mercato où le club merengue pourrait recruter au moins un défenseur central face aux possibles départs de David Alaba et Antonio Rüdiger. Une idée pas si saugrenue soufflée par le média Planeta Real Madrid.

L’international brésilien du Paris Saint‑Germain, arrivé en 2024 pour environ 20 millions d’euros, pourrait être une option abordable et stratégique pour Florentino Pérez. Rappelons que, comme dévoilé en exclusivité sur notre site, le FC Nantes a également tenté le coup, mais le dossier est assez complexe.

🔄 Un profil encore sous‑utilisé à Paris

Beraldo, 22 ans, a signé avec le PSG en provenance de São Paulo pour environ 20 millions d’euros dans un deal à long terme, mais il n’est pas devenu un titulaire indiscutable sous Luis Enrique. Cette saison encore, il n’est que rotation défensive et oscille entre titularisations ponctuelles et périodes sur le banc, ce qui alimente les rumeurs de départ.

Dans l’entourage parisien, son temps de jeu reste limité — 647 minutes disputées en 9 matchs de Ligue 1 cette saison — ce qui suggère que le club pourrait facilement étudier des offres si une proposition intéressante arrive.

⚡️ Une opportunité pour le Real Madrid

Pour le Real, Beraldo représente une piste à coût abordable par rapport à d’autres pistes plus établies. Le profil d’un défenseur central jeune, avec du potentiel mais sans statut de titulaire garanti correspond à une stratégie intelligente pour éviter des achats coûteux ou des batailles prolongées sur le marché. Un transfert autour de 20 millions d’euros serait accessible financièrement tout en offrant une couverture à la fois pour le présent et l’avenir de la charnière.

Cette option pourrait intéresser le club madrilène notamment si le Real Madrid veut une solution de rotation, sans faire de Beraldo une pièce clé dès son arrivée — ce qui conviendrait à la fois au joueur, qui cherche du temps de jeu, et au club, qui doit sécuriser ses arrières dans un secteur devenu une priorité. De quoi infliger un petit coup dur au FC Nantes, qui avait fait de Beraldo une priorité pour se renforcer en défense. Mais le Brésilien souhaite poursuivre sa carrière dans un club du même standing que le PSG.

🔎 Un marché en ébullition

Sur le dossier défense centrale, Beraldo n’est pas le seul nom évoqué pour le Real : d’autres profils comme Marc Guéhi (agent libre) ou Nico Schlotterbeck sont mentionnés dans les bureaux de Valdebebas, signe que Madrid explore plusieurs pistes pour renforcer l’arrière‑garde.

Pour l’instant, Beraldo reste un profil discret, mais potentiellement intéressant, surtout dans un marché où chaque dépense est scrutée. Le PSG, de son côté, pourrait être ouvert à discuter, surtout si le joueur aspire à plus de temps de jeu ailleurs.