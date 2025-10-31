Le Real Madrid et le FC Barcelone sont à la lutte pour s’offrir Marc Guéhi, défenseur central de Crystal Palace. Mais le joueur anglais pourrait bien donner sa préférence aux Merengue…

Le Real Madrid prépare déjà son futur en défense. Selon plusieurs sources proches du club, les dirigeants madrilènes auraient fait de Marc Guéhi, capitaine de Crystal Palace, leur objectif principal pour l’été prochain. En fin de contrat en juin 2026, l’international anglais semble déterminé à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière — et la Casa Blanca compte bien en profiter.

Le FC Barcelone devancé par le Real

À 25 ans, Guéhi s’est imposé comme l’un des défenseurs les plus réguliers de Premier League. Son calme balle au pied, sa capacité à anticiper le danger et son leadership ont attiré les regards des plus grands clubs européens, parmi lesquels Bayern Munich, Liverpool, mais aussi le FC Barcelone, dont la défense est loin d’être impériale. Mais le Real avance avec confiance et est persuadé de pouvoir convaincre le joueur de rejoindre le club.

Il faut dire que les Merengue disposent d’un atout de taille : la présence de Jude Bellingham, avec qui Guéhi partage les rangs de l’équipe d’Angleterre, mais également Trent Alexander-Arnold.

Guéhi coche toutes les cases

Avec David Alaba (33 ans) et Antonio Rüdiger (32 ans) approchant de la fin de leur cycle, le Real sait qu’il devra régénérer sa charnière centrale. Éder Militão reste une pièce maîtresse, mais il a besoin d’un partenaire fiable à long terme. Guéhi coche toutes les cases : jeune, expérimenté et libre de s’engager dès janvier avec le club de son choix.

Le dossier n’est cependant pas bouclé. Le Bayern Munich a confirmé explorer le marché des défenseurs, tandis que Liverpool, en pleine reconstruction, songe à revenir à la charge après avoir vu son transfert échouer cet été. Guéhi, toutefois, ne souhaiterait pas quitter Crystal Palace en plein milieu de saison, préférant choisir tranquillement sa future destination.

Sa prochaine étape pourrait bien être la plus prestigieuse de toutes : un transfert vers le Santiago Bernabéu.