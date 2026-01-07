FC Nantes Mercato : le PSG ouvre la porte à Beraldo, les Canaris pas seuls sur le coup !

Toujours en quête d’un renfort en défense centrale, le FC Nantes continue de s’activer au Mercato et songe notamment à Lucas Berlado. Mais le Brésilien du PSG a d’autres ambitions. Et d’autres pistes.

Le FC Nantes ne désarme pas. Malgré le contretemps Zakaria Aboukhlal, les Canaris ont prévu de recruter massivement au mercato hivernal. Notamment en défense centrale. Si plusieurs pistes ont été lancées ces dernières semaines, une tentative ambitieuse a été effectuée du côté du PSG. Selon nos informations, Waldemar Kita a tenté un coup audacieux en se renseignant sur Lucas Beraldo (22 ans). Arrivé à Paris en janvier 2024 avec une forte cote et un potentiel certain, le défenseur brésilien du PSG n’est pas un dossier simple. Le FC Nantes a exploré la possibilité d’un prêt sec, sans option d’achat, dans l’idée de renforcer immédiatement son secteur défensif sans engager de lourdes dépenses. Un profil jeune, gaucher, capable de s’adapter rapidement à la Ligue 1, qui cochait plusieurs cases du côté de la Jonelière.

Beraldo plait aussi au Brésil et en Turquie

Mais le dossier paraît très compliqués. Tout d’abord parce que Beraldo aurait d’autres ambitions que le maintien en Ligue 1 avec Nantes. Mais aussi parce qu’il a d’autres touches. Selon Ekrem Konur, le Fenerbahce est passé à l’attaque en proposant un prêt avec option d’achat. Le club turc entretient de bons rapports avec le PSG comme l’a montré le transfert de Milan Skriniar l’an dernier. Paris serait prêt à ouvrir la porte en échange de 20 à 25 M€. Et deux clubs brésiliens seraient également sur les rangs : Palmeiras et Flamengo, que le PSG a battu il y a quelques semaines en finale de la Coupe Intercontinentale. De là à penser que pour les Canaris, le dossier Beraldo est déjà cuit…