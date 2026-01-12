Les dernières informations autour de l’avenir d’Ousmane Dembélé (28 ans) ont exaspéré les dirigeants du PSG en interne. Luis Enrique n’y échappe pas.

Le dossier Ousmane Dembélé continue de faire grincer des dents au PSG. En interne, PSG Inside Actus explique que la la direction parisienne affiche son agacement face aux rumeurs incessantes qui circulent autour du club.

En interne, la direction parisienne affiche son agacement. Luis Enrique s'est également montré agacé, dénonçant des « fake news répétés » par les mêmes "Soit-disant" média et visant directement les rumeurs répétées autour du club. January 11, 2026

Luis Enrique en a ras-le-bol !

Luis Enrique, lui aussi, n’a pas caché sa frustration, dénonçant des « fake news répétés » diffusés par les mêmes « soit-disant » médias et visant directement les informations autour du PSG. Hier, l’entourage de Dembélé a même dû intervenir pour calmer le jeu en démentant un refus du joueur d’une proposition de prolongation au rabais du PSG.

« Aucune issue imminente n’est attendue »

Djamel, insider bien informé sur les arcanes du PSG, a apporté plus de précisions sur la situation : « Ousmane Dembélé a reçu une première proposition orale de la part du club. Le salaire proposé est légèrement supérieur à 25M€, comprenant une part fixe et une part variable. Cette première offre ne correspond pas aux attentes du joueur et de son entourage, et devrait donc être refusée. Aucune issue imminente n’est attendue, le dossier devrait prendre du temps. » Pour l’heure, prendre une décision dans l’urgence ne serait donc pas la tendance.