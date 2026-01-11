Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Des rumeurs multiples et variées entourent la prolongation d’Ousmane Dembélé au PSG. Mais son clan a fait passer le message : pour l’heure, il n’y a eu aucun offre.

Sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG, Ousmane Dembélé aurait fait l’objet d’une proposition de prolongation. Une façon de récompenser l’attaquant de 28 ans pour son historique saison 2024-25, qui a valu à son club de remporter tous les titres et à l’intéressé de décrocher le Ballon d’Or. Mais de nombreuses rumeurs ont surgi dans les médias à ce sujet. Déjà que le PSG lui proposera 25 M€ mais que Dembélé en voudrait le double, ensuite que l’Arabie Saoudite lui proposerait un pont d’or et qu’il n’y serait pas insensible… Mais ce dimanche soir, l’entourage du joueur a décidé de rétablir la vérité.

Le club ne lui a rien soumis pour le moment

Et celle-ci est très simple : il n’y aurait eu aucune proposition du PSG ! « Auprès du « Parisien – Aujourd’hui en France » ce dimanche soir, l’entourage du Ballon d’Or dément catégoriquement avoir refusé une proposition de contrat du Paris Saint-Germain et assure que, pour l’instant, le club ne lui a rien soumis, peut-on lire sur le site du quotidien régional. Les différentes parties devraient être amenées à approfondir le sujet dans les prochaines semaines. » Ce qui rejoint l’information du compte X PSGInside-Actus, qui annonçait des discussions pour le mois de février.

En conférence de presse, ce dimanche, Luis Enrique a pour sa part dénoncé des fake news concernant son joueur et plus généralement le PSG. L’entraîneur espagnol voit cela comme des tentatives de déstabilisation. Force est de constater que ça y ressemble beaucoup, au vu du témoignage des proches de Dembélé !