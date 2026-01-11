À LA UNE DU 11 JAN 2026
[22:59]LOSC – OL : Endrick marque un but et les esprits, les Gones qualifiés
[22:30]OM Mercato : un 2e club espagnol sur Maupay, Abdelli en approche ?
[22:16]FC Nantes : Kantari a vu du positif contre Nice et justifie sa rotation
[22:04]Le FC Barcelone domine le Real Madrid, Raphinha éclipse Vinicius Jr
[21:44]PSG Mercato : l’entourage de Dembélé lâche ses vérités sur sa prolongation
[21:27]OM Mercato : une arrivée à 28 M€ finalisée cet hiver ?
[20:45]FC Nantes : les gagnants et les perdants de l’élimination face à Nice
[20:12]LOSC – OL : les compos pour le choc des 16es sont tombées, Endrick est là !
[20:10]Le Stade Rennais a eu chaud, le FC Nantes éliminé
[19:25]RC Lens : les gestes très classes des Sang et Or après la qualification à Sochaux
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : l’entourage de Dembélé lâche ses vérités sur sa prolongation

Par Raphaël Nouet - 11 Jan 2026, 21:44
💬 Commenter
Ousmane Dembélé signant le ballon du match après le Trophée des champions.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Des rumeurs multiples et variées entourent la prolongation d’Ousmane Dembélé au PSG. Mais son clan a fait passer le message : pour l’heure, il n’y a eu aucun offre.

Sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG, Ousmane Dembélé aurait fait l’objet d’une proposition de prolongation. Une façon de récompenser l’attaquant de 28 ans pour son historique saison 2024-25, qui a valu à son club de remporter tous les titres et à l’intéressé de décrocher le Ballon d’Or. Mais de nombreuses rumeurs ont surgi dans les médias à ce sujet. Déjà que le PSG lui proposera 25 M€ mais que Dembélé en voudrait le double, ensuite que l’Arabie Saoudite lui proposerait un pont d’or et qu’il n’y serait pas insensible… Mais ce dimanche soir, l’entourage du joueur a décidé de rétablir la vérité.

Le club ne lui a rien soumis pour le moment

Et celle-ci est très simple : il n’y aurait eu aucune proposition du PSG ! « Auprès du « Parisien – Aujourd’hui en France » ce dimanche soir, l’entourage du Ballon d’Or dément catégoriquement avoir refusé une proposition de contrat du Paris Saint-Germain et assure que, pour l’instant, le club ne lui a rien soumis, peut-on lire sur le site du quotidien régional. Les différentes parties devraient être amenées à approfondir le sujet dans les prochaines semaines. » Ce qui rejoint l’information du compte X PSGInside-Actus, qui annonçait des discussions pour le mois de février.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

En conférence de presse, ce dimanche, Luis Enrique a pour sa part dénoncé des fake news concernant son joueur et plus généralement le PSG. L’entraîneur espagnol voit cela comme des tentatives de déstabilisation. Force est de constater que ça y ressemble beaucoup, au vu du témoignage des proches de Dembélé !

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot