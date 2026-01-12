PSG : Lucas Chevalier tient-il son match référence après l’OM ?

Auteur de 5 arrêts plus 2 durant la séance de tirs aux but, Lucas Chevalier a sorti un match XXL face à l’OM durant le Trophée des Champions. Un match référence pour lui au PSG ? C’est notre débat.

Évidemment

« Oui, ce match face à l’OM au Trophée des Champions peut être considéré comme la véritable soirée de référence de Lucas Chevalier au PSG. Dans un Clasico intense, il s’est illustré de manière spectaculaire en réalisant une série d’arrêts clés tout au long de la partie et en repoussant deux tentatives marseillaises lors de la séance de penalties, contribuant directement au succès final du PSG. Très logiquement, il a été désigné meilleur joueur de la rencontre, preuve que son impact a été majeur dans un contexte de très haute pression contre un rival historique.

Au-delà des simples statistiques, l’analyse de sa performance montre qu’il a su allier réflexes, sérénité dans les moments chauds et autorité, des qualités qui étaient parfois remises en question depuis son arrivée dans la capitale. Comme moi, bon nombre de commentateurs et observateurs estiment qu’il s’agit d’un de ses matchs les plus aboutis sous le maillot parisien et d’une démonstration qui peut clairement peser dans la bataille pour la place de numéro un au PSG, au détriment de Matvey Safonov. Cette sortie XXL face à l’OM en fait un argument fort pour penser que Chevalier possède désormais une vraie crédibilité et légitimité comme gardien de référence à Paris, sachant que ça n’a pas été vraiment le cas depuis son arrivée ».

William TERTRIN

C’est sur la constance qu’il sera jugé

« Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un match référence. Et d’ailleurs, je ne crois pas que Luis Enrique cherche cela pour Lucas Chevalier. Ce dont a besoin le PSG, ce n’est pas d’un gardien qui réalise un gros match, certes face à l’ennemi juré et pour remporter un trophée, mais d’un portier qui sois constamment à un trop haut niveau. Ce qu’a été Gianluigi Donnarumma la saison passée mais pas les années précédentes. Briller face à l’OM quand on porte le maillot parisien, c’est presque normal. Réaliser les mêmes arrêts face à Metz, Angers ou Nantes, c’est plus compliqué. Et c’est là-dessus que l’ancien Lillois sera jugé.

Peut-être que dans deux mois, on dira que ce match du Trophée des champions a été un tournant dans la carrière parisienne de Lucas Chevalier. Mais pour cela, il faudra d’abord qu’il enchaîne les prestations de très haut niveau. L’OM a été la première pierre, on attend de voir le mur… »

Raphaël NOUET