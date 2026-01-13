À LA UNE DU 13 JAN 2026
Par Bastien Aubert - 13 Jan 2026, 10:49
Quentin Ndjantou (PSG)
En plein mercato, le Stade Rennais aurait des vues sur Quentin Ndjantou (18 ans), lancé par Luis Enrique avec brio cette saison. 

Après Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye, le PSG voit éclore un nouveau joyau : Quentin Ndjantou. À seulement 18 ans, le milieu offensif s’est déjà fait remarquer par ses prestations convaincantes avec l’équipe première, sous les ordres de Luis Enrique. Malheureusement, sa progression a été freinée par une blessure en Coupe de France contre Vendée Fontenay (4-0), une lésion aux ischio-jambiers de grade 3 qui le tiendra éloigné des terrains pendant 6 à 8 semaines. Son retour est attendu début février.

Le Stade Rennais vise un prêt de Ndjantou

Malgré cette indisponibilité temporaire, Ndjantou attire les convoitises en Ligue 1. Selon Média Foot, plusieurs clubs français suivent de près le jeune talent et envisagent un prêt de six mois pour l’intégrer à leurs effectifs et profiter de son potentiel. Parmi eux, le Stade Rennais de Habib Beye, réputé pour sa capacité à faire émerger les jeunes joueurs, figure en pole position. Le Stade Rennais pourrait tenter de convaincre le PSG et Ndjantou de conclure ce prêt, mais la tâche s’annonce complexe. 

Brest et Toulouse aussi sur le coup

Luis Enrique apprécie énormément le joueur du PSG et souhaite lui offrir du temps de jeu sur la fin de saison afin de continuer sa progression au sein du projet parisien. Outre Rennes, Brest et Toulouse sont également sur les rangs pour accueillir Ndjantou et espèrent profiter de ce jeune milieu offensif prometteur. Le mercato hivernal pourrait donc offrir au PSG une occasion de gérer son joyau tout en laissant le joueur acquérir de l’expérience ailleurs en Ligue 1.

