Stade Rennais Mercato : coup dur pour cette première recrue hivernale, l’OL se frotte les mains !

Par Bastien Aubert - 12 Jan 2026, 09:47
Sebastian Szymanski
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Coup de froid sur un dossier du mercato hivernal que beaucoup pensaient déjà bouclé au Stade Rennais : Sebastian Szymanski (Fenerbahçe, 26 ans), que l’OL suit aussi à la trace.

Alors que plusieurs rumeurs annonçaient dimanche un transfert quasiment acté de Sebastian Szymanski vers le Stade Rennais pour environ 11 millions d’euros, bonus compris, la réalité serait bien différente. Selon Guillaume Lainé, journaliste à Ouest-France, les discussions existent bel et bien… mais aucun accord n’a été trouvé à ce stade.

Contrairement aux informations qui ont circulé tout au long de la journée, le dossier est encore loin d’être finalisé. Les négociations se poursuivent, sans avancée décisive, et surtout sans signature officielle. Une tendance confirmée par Jonathan, insider réputé pour sa connaissance des coulisses du Stade Rennais. « Pour le moment mis à part des échanges verbaux, on m’indique que rien n’est encore signé », a-t-il assuré, calmant nettement l’emballement autour de l’international polonais.

À Rennes, le dossier Szymanski reste donc ouvert, mais fragile. Le joueur plaît, les contacts sont établis, toutefois aucun feu vert définitif n’a encore été donné. De quoi refroidir l’optimisme des supporters rennais, qui devront patienter avant de voir ce possible renfort devenir réalité. Du côté de l’OL, l’espoir reprend forcément vie…

Stade RennaisOL

