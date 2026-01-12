Le Stade Rennais a eu des difficultés à se qualifier aux dépens de Chantilly (3-1) mais son entraîneur, Habib Beye, jure ne pas avoir tremblé.

Opposé à une National 2, le Stade Rennais a dominé les débats mais s’est retrouvé mené en fin de première période. Et il a dû attendre la 70e minute pour égaliser, par l’intermédiaire de Quentin Merlin, sur coup franc. Une fois cette égalisation endurée, précédée en plus d’une expulsion, Chantilly s’est effondré, encaissant deux autres buts. Au final, le SRFC a décroché une victoire 3-1 qui, selon Habib Beye, n’a pas du tout été angoissante. L’entraîneur rouge et noir assure avoir vécu sereinement la rencontre. Il a également ressorti deux joueurs de cette qualification pour les 8es de finale de la Coupe de France.

« On a réussi à se qualifier, c’est le plus important »

« Si j’ai tremblé ? Non, mais on savait que l’on pouvait vivre un scénario comme celui-ci en coupe, être testé à travers le résultat, pas forcément par rapport à l’adversité car on avait une domination totale. Sur leur première sortie, ils marquent. Ça fait partie des parcours en coupe, de savoir comment on peut revenir dans ce genre de match. Quand vous êtes menés 1-0 dans ce contexte, avec le froid intense, il faut rester calme comme on l’avait été contre Les Sables, et trouver la solution à travers le jeu. C’est venu sur un magnifique coup de pied arrêté. On a ensuite réussi à faire la différence. Ce sont des matchs difficiles. En Coupe, on ne doit pas s’attendre à vivre des promenades de santé. On a réussi à se qualifier, c’est le plus important. »

« Le premier but d’Elias Legendre Quiñonez ? Il est prêt. À l’entraînement, il est dans l’intensité que l’on demande, au niveau technique aussi. Il entre dans la concurrence, il fait partie des attaquants de très haut niveau. On voulait créer de l’émulation au sein de l’attaque, on a besoin de ça. Aujourd’hui, il entre, il est décisif. C’est un garçon qui travaille, qui avance vite. Il doit aussi comprendre que ça passe par ces apprentissages. Je suis très heureux de le voir marquer, car c’est important, pour un attaquant, de valider par des statistiques. »

« Quentin Merlin reste à la fin de l’entraînement pour frapper des coups francs directs. Il a un pied gauche de grande qualité, son coup franc est magnifique. Ce qui me plaît dans ce que fait Quentin, c’est qu’il a commencé piston droit, et il finit piston gauche. On l’a aussi vu très bon contre Lille dans l’intérieur du jeu. Il nous offre une palette très intéressante. »