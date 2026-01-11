L’OL s’est imposé sur la pelouse du LOSC en 16es de finale de la Coupe de France. Pour son premier match avec les Gones, Endrick a marqué un but.

Choc des 16es de finale de la Coupe de France, ce LOSC-OL a débuté sur les chapeaux de roue. Dès la 45e seconde, Moreira a profité d’une grosse erreur de la défense lilloise pour devancer le gardien et marquer dans le but vide. Il est ainsi devenu le buteur le plus rapide de l’histoire de l’OL en Coupe de France. Quatre minutes plus tard, Endrick, dont c’était le premier match sous le maillot blanc, voyait une frappe détournée sur le poteau. Apathiques, les Dogues ont mis trop de temps à rentrer dans la partie. Mais à la 28e, ils sont parvenus à égaliser par Ngoy.

Endrick, ça promet !

Mais trois minutes avant la pause, Endrick a inscrit le deuxième but de l’OL et son premier en France, d’une reprise à bout portant sur un centre venu de la gauche. Le Brésilien est ainsi devenu le 400e joueur à marquer pour le club rhodanien. Au-delà de ce but, la prestation générale du joueur prêté par le Real Madrid a été des plus encourageantes. Endrick a multiplié les appels, a tenté sa chance dès qu’il a eu la moindre opportunité, a harcelé la défense adverse, s’est bien replacé, a taclé pour récupérer des ballons… Ce n’était qu’un premier match mais il est très prometteur !

Avec ce succès, l’OL confirme surtout ses très bonnes dispositions du moment. Et confirme qu’il peut dépasser le LOSC, actuel détenteur de la 4e place en Ligue 1, celle qui envoie en barrages de la Champions League.