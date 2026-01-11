À LA UNE DU 11 JAN 2026
[11:09]Revue de presse : grosse nouvelle pour Sochaux-RC Lens, Genesio (LOSC) se paye l’arbitrage, polémique en Coupe de France
[10:48]OM Mercato : le prix de Vaz revu à la baisse, un regret à 80 M€ se profile !
[10:09]FC Nantes Mercato : les Kita tiennent leur 3e recrue, c’est une valeur sûre de Ligue 1
[09:56]ASSE Mercato : un renfort pour remplacer Bernauer, tout dépend d’une seule condition !
[09:39]PSG Mercato : un énorme démenti tombe pour l’avenir de Fabian Ruiz
[09:25]Revue de presse espagnole : Mbappé (Real Madrid) et Yamal (FC Barcelone) cernés avant le Clasico !
[08:58]RC Lens Mercato : la doublure idéale d’Udol identifiée… elle coûte moins d’1 M€
[08:38]OL : Endrick au cœur d’un très gros flou avant le choc face au LOSC
[08:13]FC Barcelone – Real Madrid : Mbappé titulaire pour le Clasico ? La réponse tombe !
[07:48]FC Nantes : l’absence de Centonze va provoquer un petit séisme en défense face à Nice
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL : Endrick au cœur d’un très gros flou avant le choc face au LOSC

Par William Tertrin - 11 Jan 2026, 08:38
💬 Commenter
Endrick (OL)
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Les compos probables du choc entre le LOSC et l’OL pour les 16es de finale de la Coupe de France, avec notamment une grande inconnue concernant les débuts d’Endrick avec Lyon.

Ce soir, pour fermer ce dimanche de 16es de finale en Coupe de France, le LOSC accueille l’OL pour le gros choc de la compétition à ce stade. Côté lillois, Mbemba pourrait déjà revenir dans le onze dans la foulée de son élimination avec la RD Congo à la CAN, selon L’Équipe. De son côté, Perraud est attendu à gauche à la place de Verdonk. Pour le reste, le même onze que face à Rennes est annoncé.

À Lyon, la principale attraction se nomme Endrick, présent pour la première fois dans le groupe. Mais le Brésilien ne sera pas titulaire, et devrait rentrer en seconde période, toujours selon L’Équipe. Un détail que ne partage pas du tout Le Progrès, qui annonce bel et bien Endrick d’entrée de jeu à Pierre-Mauroy. La réponse officielle sera connue aux alentours de 20 heures…

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Les compos probables

LOSC : Özer – Meunier, Ngoy, Mbemba, Perraud – André (cap), Bentaleb – Broholm, Haraldsson, Fernandez-Pardo – Giroud.

OL : Descamps – Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Tagliafico – Mangala, Morton – Sulc, Tolisso (cap), Moreira – Merah.

LOSCOL

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : LOSC, OL