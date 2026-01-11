OL : Endrick au cœur d’un très gros flou avant le choc face au LOSC

Les compos probables du choc entre le LOSC et l’OL pour les 16es de finale de la Coupe de France, avec notamment une grande inconnue concernant les débuts d’Endrick avec Lyon.

Ce soir, pour fermer ce dimanche de 16es de finale en Coupe de France, le LOSC accueille l’OL pour le gros choc de la compétition à ce stade. Côté lillois, Mbemba pourrait déjà revenir dans le onze dans la foulée de son élimination avec la RD Congo à la CAN, selon L’Équipe. De son côté, Perraud est attendu à gauche à la place de Verdonk. Pour le reste, le même onze que face à Rennes est annoncé.

À Lyon, la principale attraction se nomme Endrick, présent pour la première fois dans le groupe. Mais le Brésilien ne sera pas titulaire, et devrait rentrer en seconde période, toujours selon L’Équipe. Un détail que ne partage pas du tout Le Progrès, qui annonce bel et bien Endrick d’entrée de jeu à Pierre-Mauroy. La réponse officielle sera connue aux alentours de 20 heures…

Les compos probables

LOSC : Özer – Meunier, Ngoy, Mbemba, Perraud – André (cap), Bentaleb – Broholm, Haraldsson, Fernandez-Pardo – Giroud.

OL : Descamps – Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Tagliafico – Mangala, Morton – Sulc, Tolisso (cap), Moreira – Merah.