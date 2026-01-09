OL : les débuts d’Endrick pourraient ne pas se passer comme prévu

Ce dimanche soir (21 h), l’Olympique Lyonnais se rend à Lille pour un choc des 16es de finale de la Coupe de France, une affiche qui promet déjà d’être riche en enseignements pour les Gones. Si l’enjeu sportif est réel — éviter une sortie prématurée dans une compétition que Lyon n’a pas encore gagnée — un autre récit se dessine en parallèle : l’arrivée tant attendue d’Endrick.

Recruté récemment en prêt par l’OL en provenance du Real Madrid, le jeune attaquant brésilien de 19 ans incarne à la fois l’ambition du club et les espoirs des supporters. Rarement utilisé cette saison sous le maillot madrilène, il débarque à Lyon avec la ferme intention de lancer sa saison et de densifier un secteur offensif qui en a bien besoin.

Endrick pas sûr d’être titulaire

Si Endrick n’a pas été qualifié pour le déplacement à Monaco, il pourrait enfin enfiler le maillot lyonnais contre le LOSC. Paulo Fonseca, l’entraîneur de l’OL, n’a pas caché qu’il attendait encore de mesurer l’impact du jeune prodige. Physiquement prêt et impliqué dans toutes les séances collectives, le Brésilien ne serait cependant pas encore en mesure de disputer un match complet. Fonseca l’a confirmé sans détour : il jouera « quelques minutes », mais on ne sait pas encore s’il commencera parmi les titulaires. Une petite mauvaise nouvelle tout de même pour l’OL et ses supporters, qui espéraient sans doute voir le Brésilien débuter d’entrée dans le Nord.

Cette gestion du temps de jeu s’inscrit dans une logique prudente : Endrick n’a pratiquement pas joué cette saison, du fait de son rôle limité au Real Madrid, et Fonseca veut éviter toute surcharge. C’est cependant un signal fort : le staff croit suffisamment en sa capacité à contribuer immédiatement pour compter sur lui dans une rencontre à élimination directe. Des débuts qui ne risquent pas de se passer comme prévu, mais la titularisation espérée pourrait donc déboucher sur une entrée en jeu fracassante à Pierre-Mauroy, qui sait ?

Entre attentes et réalités sportives

L’enthousiasme autour de la venue d’Endrick est palpable : recruté pour apporter du feu offensif, il rejoint un effectif où les automatismes restent à trouver et où la concurrence est vive. Même si ses minutes dimanche pourraient être limitées, ce premier contact officiel avec la compétition lyonnaise pourrait être déterminant pour la suite de sa saison.

Sur le plan collectif, ce rendez-vous face à Lille représente une opportunité pour l’OL d’affirmer ses ambitions dans une campagne qui reste encore pleine de promesses, entre la Ligue 1 et la Coupe de France. La présence potentielle d’Endrick dimanche tombe donc à pic pour raviver l’intérêt autour de l’équipe.