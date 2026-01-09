OL : Endrick se fait déjà remarquer avant le LOSC

Les premiers pas d’Endrick (19 ans) à l’OL sont plutôt étourdissants. Entre premières séances d’entraînement explosives et attente démesurée autour de ses débuts, l’effet est immédiat. Analyse.

On pouvait se demander si Endrick allait avoir besoin de temps pour s’adapter… mais le jeune crack brésilien a balayé tous les doutes dès ses premiers pas sur les terrains d’entraînement de l’OL. Intensité totale, gestes techniques qui bluffent coéquipiers et staff, intégration express dans le vestiaire : Lyon a rarement connu une arrivée aussi marquante ces dernières années. Déjà, As explique que son niveau impressionne et confirme tout le battage médiatique autour de sa signature. À voir les sourires du staff et les échanges sur le terrain, la mayonnaise prend à une vitesse folle !

Pourquoi Endrick électrise l’OL… et la Ligue 1

Le recrutement d’Endrick n’est pas juste un coup d’éclat : c’est un vrai chamboulement pour l’OL. Tous le ressentent : depuis son embauche, l’ambiance a changé. Les Lyonnais, en manque de créativité et de réalisme offensif cette saison, retrouvent une arme fatale devant, capable de réveiller tout un secteur en difficulté. On attend qu’il booste la dynamique et fasse oublier les performances en demi-teinte de l’attaque, où même Martin Satriano n’a pas encore connu le succès escompté. À Lyon comme dans toute la Ligue 1, ce pari sur la jeunesse fait vibrer, en relançant la confiance et la hype autour du projet lyonnais.

Les attentes autour de ses premiers matchs

Le staff n’a d’ailleurs aucun doute : titulaire, Endrick l’est, et il le restera. Toujours d’après As, ses entraînements ont fini de convaincre Paulo Fonseca et son équipe : l’attaquant doit être au centre du jeu, dès ses premiers matchs. L’impatience monte déjà à l’approche de la prochaine affiche face au LOSC en Coupe de France, un choc parfait pour dévoiler tout son potentiel devant le public français. À ce rythme, le Brésilien pourrait vite devenir un incontournable du dispositif lyonnais.

Ce qu’Endrick vise à Lyon et avec la Seleção

En conférence de presse, Endrick n’a pas caché ses ambitions : « Je veux jouer, toujours gagner, aider l’OL à viser haut en Ligue 1 et gagner des titres ». Un état d’esprit conquérant, autant tourné vers le collectif que vers ses propres objectifs. Il ne s’en cache pas, les yeux brillent encore pour la Seleção : retrouver l’équipe nationale brésilienne est une priorité, et Lyon lui offre la scène idéale. À la fois moteur pour sa carrière et pour relancer un OL en quête de grandeur, le deal s’annonce gagnant-gagnant.

L’attente n’a jamais été aussi intense sur les bords du Rhône : on veut voir Endrick en action, vite, très vite. Ses premiers pas officiels sont guettés de partout. Les yeux sont braqués sur le phénomène, et à Lyon, on sent que tout peut arriver… Rendez-vous au prochain match pour savoir si la hype va se transformer en légende !