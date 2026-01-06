À LA UNE DU 6 JAN 2026
OL Mercato : Endrick arrive à Lyon avec un cador du Real Madrid

Par Bastien Aubert - 6 Jan 2026, 09:17
Endrick (OL)
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Prêté cet hiver par le Real Madrid, Endrick (19 ans) ne vient pas seul à l’OL : il pose aussi ses valises sur les bords du Rhône avec Guido Spirandelli, kinésithérapeute de la Casa Blanca et pièce maîtresse de sa progression physique. Zoom sur cette arrivée à double facette.

L’accueil d’Endrick sous les projecteurs à Lyon a déjà tout d’un événement. Mais ce qui frappe, c’est la présence immédiatement détectée de Guido Spirandelli, membre du staff médical du Real Madrid, spécialement mobilisé pour poursuivre le suivi de la pépite brésilienne. Rarement un transfert s’accompagne d’un tel dispositif : la gestion de la condition physique du joueur devient une priorité stratégique pour l’OL, preuve que le club mise gros sur cette arrivée. Cette configuration inédite témoigne d’un nouvel état d’esprit : protéger le capital sportif dès les premiers jours, et capitaliser sur chaque détail de la préparation.

Endrick et Guido Spirandelli : un binôme inédit pour l’OL

Depuis son arrivée en Espagne, Endrick n’a jamais quitté l’orbite de Guido Spirandelli. Spécialisé dans la rééducation, le kiné de la Maison Blanche suit de près chaque phase de récupération du prodige – et il continue cette mission à Lyon, au sein même du club. La présence de Spirandelli permet à la fois une adaptation accélérée et une continuité unique dans le suivi médical. Ce duo joueur-kiné rompt ainsi avec les schémas classiques des prêts, où la gestion physique est le plus souvent internalisée par le club receveur. L’intégration du staff personnel assure une vigilance permanente : un modèle que d’autres pourraient bien observer de près, surtout à la lumière de cas récents de gestion de la santé des stars, comme lors du diagnostic sur la blessure au genou de Kylian Mbappé.

Quel impact pour l’OL et pour le joueur ?

L’arrivée d’Endrick, protégé par un cadre médical sur-mesure, porte un message fort : l’ambition de le voir au top, dès les premières rencontres. Ce suivi rapproché limite le risque de pépins physiques, favorise la régularité – un atout précieux pour une équipe en quête de stabilité et d’efficacité. Du côté d’Endrick, la confiance est totale : il sait pouvoir compter sur un spécialiste qui le connaît par cœur, optimisant autant sa préparation que son adaptation au rythme de la Ligue 1. Pour l’OL, cela représente un gain potentiel immédiat en performance et en sérénité, tout en offrant un atout différenciant sur la scène du mercato. Entre curiosité et excitation, cette association étonnante aiguise la passion des supporters et intrigue la Ligue 1. Reste à voir si ce choix pionnier portera rapidement ses fruits sur le rectangle vert, alors que Lyon rêve de renouer avec le haut de l’affiche. Pour suivre l’évolution d’autres stars du Real Madrid et leur état de forme, les dernières informations sur les performances actuelles de Kylian Mbappé offrent un éclairage complémentaire.

