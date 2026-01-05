OL Mercato : Endrick lâche ses premiers mots et bat un record historique au club

Ce lundi après-midi, l’Olympique Lyonnais présentait sa première recrue de l’hiver, Endrick, prêté par le Real Madrid sans option d’achat.

Préambule

Matthieu Louis-Jean : « Cela a été un long chemin, avec Endrick mais aussi avec ses représentants. On a pris les contacts au lendemain du Mercato. On avait identifié un joueur en particulier qui pouvait être libérable en janvier (…) Pour nous, c’est un deal gagnant-gagnant (…) C’était un long travail de trois mois avec ses agents pour valider ce mouvement. »

Sur le choix de l’OL

Endrick : « Quand j’ai entendu que Lyon était intéressé pour un prêt, ça a été très important pour moi, pour mon épouse, pour ma famille. Lorsque mon manager m’en a parlé, j’étais directement intéressé. Je voulais partir pour jouer. C’est dieu qui a mis Lyon sur mon chemin de vie et dans mon coeur. Mon cœur et ma tête sont ici à Lyon. C’est à ce moment-là que je me suis dit qu’il fallait travailler davantage pour aider Lyon, pour pouvoir aider mon équipe. Je remercie dieu, les dirigeants et tout le staff de l’OL. »

Les six derniers mois, la période la pire de sa carrière ?

Endrick : « En vérité, toutes les personnes qui sont autour de moi je leur dis que ce sont les meilleurs mois de ma vie. Pourquoi ? Parce que j’ai eu du temps avec mon épouse. J’ai eu du temps pour construire ma maison et du temps pour me construire moi. Sans cette base, on n’est rien. J’ai pris le temps. Aujourd’hui, je suis un homme accompli, un meilleur époux, une meilleure personne. Aujourd’hui, je suis un homme heureux et je remercie Dieu. »

Sur son adaptation et son suivi de l’OL

Endrick : « Quand j’ai su que Lyon était intéressé, que j’allais venir et que c’était mon chemin de vie, j’ai commencé à regarder comment l’équipe jouait, j’ai parlé à l’entraîneur Paulo Fonseca également. Maintenant c’est encore mieux, je suis là, je m’entraîne avec eux, je vais jouer avec eux sur le terrain. J’arrive même à blaguer avec cette équipe. Aujourd’hui, je suis très heureux. »

Sur l’engouement médiatique

Endrick : « Je suis très heureux de l’engouement, que les gens m’attendent dehors avec des maillots à signer. Cela me réchauffe réellement le cœur. C’est important pour moi car je me dis qu’au Brésil, on va commencer à regarder un peu plus la Ligue 1. Je suis très heureux de voir qu’au Brésil Lyon gagne en visibilité. C’est important pour moi d’échanger avec les supporters. »

Sur ses échanges avec Carlo Ancelotti et la Seleçao

Endrick : « J’ai eu Carlo, il m’a donné ses instructions. Il m’a dit ce que je pouvais faire pour m’améliorer. Cela m’a vraiment touché. J’ai senti de l’amour dans son cœur. J’ai suivi ses conseils. Il m’a dit « pars, joue, développe ton football, je veux que tu sois heureux… » Mais malgré tout j’ai pris ma décision même si ses mots étaient importants car c’est un grand entraîneur que j’ai eu au Real Madrid. »

Sur le staff lusophone avec Paulo Fonseca

Endrick : « C’est merveilleux d’avoir un staff portugais. J’avais déjà travaillé avec un staff portugais avec Abel Ferreira. C’est très bien pour moi d’avoir un staff qui parle ma langue ».

« On est convaincu qu’Endrick est l’ingrédient qui nous a manqué »

Sur l’aspect médiatisation et marketing de l’arrivée

Michaël Gerlinger : « La priorité est le plan sportif. On est convaincu qu’Endrick est l’ingrédient qui nous a manqué (…) Le niveau d’Endrick est tellement élevé qu’il va aussi nous aider sur le plan de l’image. La vidéo de son arrivée a fait 20 millions de vue. C’est un record pour le club. Financièrement, j’espère que tout le monde va acheter son maillot (sourire). »

Endrick : « Vous me parlez de pression médiatique ? J’ai joué au Brésil et là-bas la pression est vraiment forte. Jouer au football est la chose la plus importante pour moi. Les vues sont la conséquence de ce que je peux faire. C’est vrai que le peuple brésilien adore regarder mon profil et veut voir ce qui se passe dans ma vie mais moi, je vis ma vie. Je remercie tous ceux qui me suivent mais moi je veux faire une belle carrière et me concentrer sur le football. »

Sur ses ambitions personnelles

Endrick : « Au niveau de mes objectifs personnels, c’est d’aider Lyon, jouer, gagner et remporter des titres. Je suis un gars qui veut toujours gagner. Quant à la sélection, tous les Brésiliens en rêvent. J’ai pu porter le maillot de la sélection et marquer des buts. Dernièrement, je n’ai pas été appelé mais c’est dieu qui a préparé ça. Je vais tout faire pour revenir en sélection. »

Sur la fameuse clause

Michael Gerlinger : « On a publié tout ce qu’il faut publier le jour où on a sorti le communiqué. On a publié un prix maximum de prêt et c’est ce qu’on va payer. »

Sur ce qu’il souhaite apporter à l’OL

« Je n’ai pas pu jouer le dernier match contre Monaco. Je n’ai pas compris pourquoi (…) Je ne suis pas là pour changer l’équipe ou prendre la place de quelqu’un. Je viens me rajouter à cette équipe. Je ne suis pas le point essentiel de cette équipe. »