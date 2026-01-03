Real Madrid, OL Mercato : Endrick en pleine opération séduction

Endrick n’a pas encore eu l’occasion d’enfiler officiellement le maillot de l’Olympique Lyonnais en compétition, mais le prodige brésilien crée déjà l’événement dans la cité rhodanienne. Ce vendredi, le jeune attaquant a livré ses premières sensations lyonnaises, entre enthousiasme des supporters et intégration réussie dans le vestiaire.

Endrick, tout juste prêté par le Real Madrid, fait monter la température aux abords de Décines. Même s’il ne peut encore faire ses débuts officiels à cause de la réglementation, la pression populaire autour de sa venue est palpable. Chaque minute passée en terre lyonnaise renforce la cote d’attente. Son accueil chaleureux témoigne de la ferveur qui l’entoure.

Endrick a vite conquis le vestiaire et le staff

Endrick a déjà eu droit à un vrai bain de foule. Selon L’Equipe, ce vendredi, devant le centre d’entraînement, une vingtaine de fans sont venus guetter sa sortie à Décines. Attitude détendue, large sourire, le Brésilien n’a pas boudé les moments d’échange : photos, dédicaces de maillots floqués à son nom, il n’a rien laissé au hasard. Accessible et complice, Endrick a gagné ses premiers points auprès du public lyonnais, impatient de le voir fouler la pelouse du Groupama Stadium, mais aussi auprès du vestiaire puisqu’il aurait rapidement pris ses marques avec l’effectif lyonnais. Sa maîtrise de l’anglais faciliterait les discussions et accélèrerait son intégration. Le groupe n’aurait pas tardé à le prendre sous son aile. Endrick impressionne par sa motivation, sa condition physique et son implication dès ses premières foulées. Le staff, épaté par son état d’esprit irréprochable, verrait déjà en lui un atout majeur pour la suite de la saison. L’entraîneur Paulo Fonseca n’a pas caché son optimisme concernant la future contribution du jeune attaquant à l’animation offensive lyonnaise, confirmant ainsi les grandes attentes du club. Mais Endrick n’étant pas qualifuié pour le match à Monaco ce samedi, il faudra attendre le week-end prochain pour le voir débuter sous le maillot de l’OL. Ce sera le 11 janvier contre le LOSC